嘉陵江鉈濃度異常影響兩省　甘肅鋅冶廠排問題廢水後停產致歉

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-01-28 13:00

「鉈」進入人體積聚可引致急性中毒，屬強烈的神經毒物，然而長江上游嘉陵江及其支流青泥河近日被發現水質鉈濃度異常，甘肅和陝西交界一度鉈超標1.7倍。 事後，甘肅隴南市、陝西漢中市分別啟動環境污染Ⅲ級、Ⅱ級應急響應，經當局調查，隴南市「成州鋅冶煉廠」排出的廢水鉈濃度異常，被責令停產。 至周三（27日），漢中市生態環境局表示經持續監測，嘉陵江來水中鉈濃度已持續下降。至於成州鋅冶煉廠則已開展了內部自查，同時向公眾致歉。

根據官方標準，鉈的標準限值為0.0001㎎/L（毫克/每公升）。據了解，鉈的毒性高於鉛和汞，患者中毒後可出現體麻木、疼痛、嘔吐以及毛髮脫落等症狀，甚至令肝腎臟受損，因此上周三（20）嘉陵江水中鉈濃度異常的通報一出，立即引發廣泛關注。

此後，漢中市生態環境局寧強分局組織寧強縣、略陽縣對嘉陵江干支流及工礦企業進行全面排查和取樣監測，並按照專家組意見，指導兩地開展溯源排查、應急監測、應急處置等工作。其中略陽縣相關部門採取引水導流、築堰攔污、投放藥劑、沉澱降污等方式，全面開展應急處置和污染治理等。至周三下午，略陽縣政府通報稱，當日12時，青泥河入嘉陵江口鉈濃度0.00006mg/L，持續下降；嘉陵江干流略陽段各監測斷面鉈濃度穩定在0.00004mg/L以下；東渡河入嘉陵江口監測斷面鉈未檢出。

甘肅方面，據隴南市成縣政府周三晚上發布最新監測情況，經甘肅省環境監測中心站監測，當日上午6時至下午6時，青泥河成縣出境斷面鉈濃度在0.00004mg/L至0.00008mg/L之間，持續達到《地表水環境質量標準》集中式生活飲用水地表水源地特定項目標準。

嘉陵江是長江上游的支流。（網上圖片）

另一方面，日前官方通報稱成州鋅冶煉廠處理的廢水中鉈濃度異常，市縣政府已責令企業切斷廢水排放源，生產亦已停止，不過事故原因尚未公布。

至周三，該鋅冶煉廠發出《關於外排水中鉈濃度異常情況的致歉》，稱經排放口取水樣檢測，該廠排污口工業廢水鉈濃度超出了將於明年1月1日起實施的《鉛鋅工業污染物排放標準》規定的鉈的限值，公司已啟動突發環境事件應急預案，展開應急處置，並開展內部自查。該廠表示就事件鄭重向民眾和社會道歉，並強調會落實政府的應急處置要求。

（綜合報道）