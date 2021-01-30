新冠肺炎｜台灣時隔8個月再有患者不治　廈門新增1宗台灣輸入病例

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-01-30 17:18

在台灣，中央流行疫情指揮中心周六（30日）宣布，新增10宗新冠肺炎確診病例，其中4宗屬本地病例，6宗為境外輸入。4宗本地病例均為桃園醫院感染事件確診病例的相關接觸者。再多1名患者不治，這是時隔8個多月，當地再有死亡病例出現。截止目前，台灣累計有909宗確診病例，8宗死亡病例。 而據廈門市衛健委報告，廈門周五（29日）新增1宗來自台灣的輸入病例，患者於本月23日由台灣飛抵廈門。

台灣新增6宗新冠肺炎本地感染，再多1名患者離世。（中央社）

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，4宗本地病例中，3宗為早前確診的護理師的同住家人。這名護理師全家7人先後已有6人染疫。其中一名80多歲的婆婆，原本患有慢性腎病、糖尿病、高血壓、心臟衰竭等疾病，在周五確診為新冠肺炎病例後，於當晚死亡。

另外，廈門周五新增2宗境外輸入病例，其中一名患者由台灣輸入。患者本月23日抵達廈門後，無發燒等呼吸道症狀，先後進行2次核酸檢測，結果均為陰性，但血清總抗體呈陽性，28日核酸檢測結果陽性後確診。這是廈門出現的第2宗由台灣輸入的新冠肺炎確診病例，也是台灣輸出至大陸的第6宗新冠肺炎確診病例。

（中央社／聯合報）