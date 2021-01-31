新冠肺炎｜鍾南山：若不積極防控　黑龍江2月底會有13萬人感染

撰文： 朱加樟 最後更新日期： 2021-01-31 12:51

中國工程院院士鍾南山今日（31日）指，近日內地局部出現了集聚性的感染，說明在一定程度上放鬆了警惕，又指目前基層的病毒檢測能力比較薄弱，要借助先進科技，幫助基層提升能力，「將滅火變成防火」。 此外，他還表示，河北、黑龍江、吉林若從三級防控提升到二級防控，則有可能二月上旬就能被基本控制疫情；相反若不採取積極的防控措施，黑龍江到2月底可能就會有13萬人被感染。

在河北石家莊，有工作人員在小區內開展消殺工作。（新華社）

鍾南山今日出席廣州一活動時表示，以前的防控工作重點是在城市，但是從近期國內出現的感染情況來看，黑龍江、吉林、河北等地出現的感染案例主要是在農村和廣大基層，基層群眾和基層醫務人員的疫情知識普及面相對比較薄弱，檢測能力也比較薄弱。因此，要在「科普、培訓、檢測」上做工作，通過科技的力量，利用先進的防控移動檢測實驗室等設備，將滅火變成防火。

關於近期疫情，鍾南山指，無論是在河北、黑龍江、吉林，感染的人數遠遠多於北京新發地疫情，擴散的形勢比較嚴峻，主要與天氣冷有關係，「北京新發地是6月份，天氣炎熱，現在是春節天氣回暖，有利於病毒傳播、擴散」。

鍾南山稱，「我們與另外一個大學合作開展研究，他們醫學預測的研究模型相當可靠，在政府強力地干預下，要是從三級防控提升到二級防控，感染率可以降低20%—30%，估計這三個地方疫情在2月份就可以基本得到控制。」但是，假如不採取積極的防控措施，黑龍江2月底將有13萬人感染，河北2月底將有12萬人感染，「這個就不得了了。」

根據資料，黑龍江昨日（30日）新增確診病例9宗，當日新增無症狀感染者4宗，現有確診病例500宗，現有無症狀感染者539宗。河北昨日新增1宗本地確診病例，為石家莊市報告。河北現有本地確診病例437宗，尚在醫學觀察本地無症狀感染者40宗。

還有記者提問，是否注射了疫苗就不用戴口罩了？鍾南山表示，答案是否定的，中國的疫苗主要是全病毒滅活疫苗，一般注射第一劑以後出現抗體，抗體的保護率大概為60%、 70%，第二劑注射完14天以後，抗體水平能夠達到保護率接近90%。疫苗打完起碼兩到三周以後才有抗體，在注射疫苗和產生抗體的間隙仍有感染風險，需注意個人防護。

（綜合報道）