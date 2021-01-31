山東濟南外地農民工無法返鄉　獲發單筆2000元臨時救助金

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-01-31 13:43

受新冠肺炎疫情影響，各地政府相繼發公告，呼籲民眾今年盡可能不返鄉過春節。山東省濟南市民政局黨組成員、副局長郜銀成昨日（30日）宣布，為確保過年無法返鄉的外地人員基本生活，將會發放單筆臨時救助金，其中農民工可獲發2000元（人民幣，下同）。

各地呼籲民眾就地過年。圖為陝西西安市中建三局西北公司工作人員向就地過年的工友發放慰問品。（新華社）

郜銀成介紹，對受疫情影響無法返鄉、生活困難的農民工，由務工地或經常居住地發放一次性臨時救助金2000元；對遭遇突發事件的困難家庭或個人，按照1000元以下的標準實行24小時內先行救助；對遭遇重大生活困難的人士，給予10000元以下的臨時救助；對遭遇特殊生活困難通過臨時救助無法解決的採取「一事一議」方式適當提高救助額度進行救助。

同時，進一步優化社會救助辦理流程，縮短辦理時限，對申請最低生活保障、特困人員救助供養的外地在濟困難群眾，符合條件的及時納入社會救助保障範圍，足額發放低保、特困供養等救助資金。

郜銀成宣布，為確保過年無法返鄉的外地人員基本生活，將會向農民工發放單筆2000元的臨時救助金。（網上圖片）

當局會持續開展「寒冬送溫暖」專項救助行動，加強與公安、城管、衛健等部門的協作配合，依托全市6400餘名救助聯絡員，對地下通道、待拆遷房、橋樑涵洞等市區重點地域進行全天候巡查，173處流浪乞討人員臨時救助點實行開放24小時，配備足量棉衣、棉被和食品等救助物資，確保春節留濟臨時遇困人員救助及時到位。

目前，當地已組織25家社會服務機構的88名社會工作者（心理諮詢師）開通服務專線，重點針對外地留濟南過年群眾，開展心理疏導和情緒支持服務，幫助其紓解因無法回家過年可能出現的心理問題。同時，指導濟南市有關志願服務組織，圍繞空巢老人、留守兒童、外來務工人員等群體，開展形式多樣的走訪慰問和情感關懷活動，幫助其排憂解難。

當地會為因子女或父母不能返濟南的特殊老年人、兒童提供特殊服務。（新華社）

同時，當局會做好因子女或父母不能返濟南的特殊老年人、兒童的關愛服務工作，會同有關部門指導村居組織社區工作者、網格員等，以電話聯繫、上門探訪等方式逐戶查看留守、獨居老年人住房取暖、物資儲備和疫情防控情況，幫助解決生活困難；及時發放經濟困難老年人補貼，對子女無法返鄉的經濟困難老年人進行巡訪探視。組織鎮街兒童督導員、村居兒童主任幫扶關愛父母無法回家留守兒童，幫助其通過視像、電話等方式與父母加強聯繫；對暫時無人照顧或無人監護的兒童，由村居委會或民政部門承擔臨時照護責任。

（綜合報道）