新冠肺炎｜鍾南山：3月以後全球疫情將下降　香港難全面檢測

撰文： 姜庚宇 最後更新日期： 2021-01-31 19:37

中國工程院院士鍾南山今日（31日）表示，疫苗無論療效高還是低，肯定是有效的；在積極增加疫苗、積極管控的情況下，大概3月份以後，全球疫情會開始有下降。 他又指，現時香港仍未能解決本土感染問題，但難以進行全面檢測；香港等地以為由復星出產的疫苗最好，中國出產的疫苗不怎樣，是存在誤解。

全球感染新冠肺炎人數已經達到1億，對未來全球疫情形勢，鍾南山表示，目前發病率最高的國家，包括美國、俄羅斯、印度、巴西、南非、歐洲和英國。美國跟俄羅斯兩個國家疫情還在高位，其他的開始有一些下降，因為採用了比較強烈的措施。

美國新冠肺炎疫情：圖為1月9日加州一間醫院內，救護員在將一名病人運到輪床上。（AP）

他指出，現在有一個間隙，有更多國家開始打疫苗了。打了疫苗，無論療效高還是低，肯定是有效的。目前，中國有兩個疫苗是正式的，中國還有好幾個在臨床三期觀察。隨着打疫苗的數量愈來愈多，患病的情況會改善。

鍾南山指，由於疫苗產生抗體有個過程，大概需要30至35天，才會產生比較明顯的保護作用。他認為，在積極增加疫苗、積極管控的情況下，大概3月份以後，疫情會開始有下降。

針對本港疫情，鍾南山說，現時香港仍然每日都有本地個案，仍未能解決本土感染問題，但由於居住環境擠迫，難以全民強制檢測，只能採用劃分指定區域，當區域或樓宇內有個案，便封鎖檢測的方法；而他每日亦都與香港當局聯繫，了解疫情發展。他回應有關國產疫苗有效性問題時還提到，香港等地以為由復星出產的疫苗最好，中國出產的疫苗不怎樣，是存在誤解。

（南方日報）