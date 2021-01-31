習近平《求是》刊文：全面加強知識產權保護工作

撰文： 朱加樟 最後更新日期： 2021-01-31 16:30

新華社今日（31日）報道指，中共黨媒《求是》雜誌將發表中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平的重要文章《全面加強知識產權保護工作激發創新活力推動構建新發展格局》。

文章指，全面建設社會主義現代化國家，必須更好推進知識產權保護工作。知識產權保護工作關係國家治理體系和治理能力現代化，關係高質量發展，關係人民生活幸福，關係國家對外開放大局，關係國家安全。

文章指出，中國正在從知識產權引進大國向知識產權創造大國轉變，知識產權工作正在從追求數量向提高質量轉變。必須從國家戰略高度和進入新發展階段要求出發，全面加強知識產權保護工作，促進建設現代化經濟體系。

文章續指，第一，要加強知識產權保護工作頂層設計。第二，提高知識產權保護工作法治化水平。第三，強化知識產權全鏈條保護。第四，深化知識產權保護工作體制機制改革。第五，統籌推進知識產權領域國際合作和競爭。第六，維護知識產權領域國家安全。

文章最後強調，各級黨委和政府要落實責任，強化知識產權工作相關協調機制，重視知識產權人才隊伍建設，形成工作合力。各級領導幹部要增強知識產權意識，增強新形勢下做好知識產權保護工作的本領，推動中國知識產權保護工作不斷邁上新的台階。