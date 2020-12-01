習近平：全面加強知識產權保護　推動構建新發展格局

中共中央政治局11月30日下午就加強知識產權保護工作舉行第二十五次集體學習。 中共中央總書記習近平在主持學習時強調，知識產權保護工作關系國家治理體系和治理能力現代化，關系高質量發展，關系人民生活幸福，關系國家對外開放大局，關系國家安全。全面建設社會主義現代化國家，必須從國家戰略高度和進入新發展階段要求出發，全面加強知識產權保護工作，促進建設現代化經濟體系，激發全社會創新活力，推動構建新發展格局。

習近平指，創新是引領發展的第一動力，保護知識產權就是保護創新。他指，十九屆五中全會《建議》對加強知識產權保護工作提出明確要求。當前，中國正在從知識產權引進大國向知識產權創造大國轉變，知識產權工作正在從追求數量向提高質量轉變，要提高對知識產權保護工作重要性的認識，從加強知識產權保護工作方面，為貫徹新發展理念、構建新發展格局、推動高質量發展提供有力保障。

習近平指出，要加強知識產權保護工作頂層設計，要研究制定「十四五」時期國家知識產權保護和運用規劃，明確目標、任務、舉措和實施藍圖。要堅持以我為主、人民利益至上、公正合理保護，既嚴格保護知識產權，又確保公共利益和激勵創新兼得，要加強關鍵領域自主知識產權創造和儲備。

習近平強調，要提高知識產權保護工作法治化水平，強化知識產權全鏈條保護，深化知識產權保護工作體制機制改革，統籌推進知識產權領域國際合作和競爭，維護知識產權領域國家安全。

習近平指出，要堅決打擊假冒侵權行為，堅決克服地方保護主義。