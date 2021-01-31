BNO｜中聯辦：英方公然違背國際承諾　中方採取反制措施完全正當

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-01-31 17:49

英國因應香港局勢放寬BNO申請入籍資格，並於今日（1月31日）生效。中國外交部日前公布反制措施，宣布同日起中國不再承認BNO護照作為旅行證件和身份證明。 中聯辦發言人今日發表談話，對英國政府公然違背國際承諾，為持有BNO港人提供所謂赴英居留和入籍路徑，表示強烈譴責和堅決反對。

發言人指出，英方此舉嚴重侵犯中國主權，粗暴干涉香港事務和中國內政，嚴重違反國際法和國際關係準則。中聯辦堅決支持中央和特區政府，第一時間表達嚴正立場，採取有力的反制措施。

發言人指出，英方背信毀諾，中國政府採取反制措施，完全是對等反應和正當回擊。（路透社）

發言人表示，早在香港回歸前，中英雙方已就BNO問題達成共識並互換諒解備忘錄，英方明確承諾持有BNO港人無居英權，中方亦把BNO視為旅行證件處理。惟香港回歸24年後，英國政府竟公然撕毀承諾，藉《港區國安法》操弄BNO，一再擴大其適用範圍，試圖把大批港人變成二等英國「公民」，此舉已經徹底改變原來中英諒解的BNO性質。「人無信不立，國無信則衰」，英方背信毀諾，中國政府採取反制措施，完全是對等反應和正當回擊。

發言人強調，香港是中國的香港，中國政府立法維護國家安全和香港社會穩定，具有不容置疑的合法性、正當性和必要性。中央政府維護國家主權、安全、發展利益的決心堅定不移，貫徹「一國兩制」方針的決心堅定不移，反對任何外部勢力干預香港事務的決心堅定不移。

（中聯辦）