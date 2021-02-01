新冠肺炎｜英男後悔登上撤離武漢專機：留在中國更安全更自由

撰文： 朱加樟 最後更新日期： 2021-02-01 11:10

去年1月底，因應新冠肺炎疫情，第一架英國撤僑專機帶著83人由武漢撤離。一年後，乘坐該架英國撤僑專機的其中一名英國男子近日接受英國廣播公司（BBC）採訪時流露後悔之情，表示希望自己沒有登上那個航班回英國。 該男子更表示，英國政府當時騙了他們，他們被告知要離開武漢，「回到英國，就安全了」。但如果留在中國，會更安全、更自由。

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英國男子馬特‧勞（Matt Raw）接受採訪時回憶，去年當他收到「撤出武漢」的建議時，他認真思考了許久。起初，英國政府稱只有本國公民才能登機，如果他選擇回家的話，等於要將他的中國妻子獨自留在武漢。因此起初他選擇留在武漢。在撤離前夜，馬特甚至將建築工具放在家門口，因為第二天他要去支援建設醫院（火神山醫院及雷神山醫院）。

但就在撤僑專機起飛前幾個小時，英國政府突然宣布，持中國護照的家庭成員也可與配偶等一同登機。馬特稱，他在凌晨4點看到新聞，然後把東西胡亂塞進行李箱，就帶著家人趕往機場。

去年1月底，英國男子馬特（左）與他的妻子及母親登上撤僑專機回英國。（英國廣播公司）

馬特表示，希望自己沒有登上那個航班回英國，又指英國政府當時騙了他們，他們被告知要離開武漢，「回到英國，就安全了」。但如果留在中國，會更安全、更自由。馬特又指，中國處置疫情迅速而高效，且封鎖了城市，這是正確的做法。馬特稱，如果當初沒有離開武漢的話，「蝸居在一間小公寓兩三個月裡是不舒服，但是他們擊敗了病毒，生活恢復了正常。」

馬特表示，「現在，我們住在車士打郡（Cheshire）郊區的一座小房子裡，有一個小魚缸作伴，但我們被困在這裡了。這裡像一座監獄。」

（英國廣播公司）