官媒：「愛國者治港」並非否定反對派　底線愈牢政治包容空間愈大

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-02-01 11:45

國家主席習近平上月27日以視像形式，聽取香港行政長官林鄭月娥述職，並在講話中提及「愛國者治港」。 新華社《新華時評》及《人民日報》海外版今日（2月1日）發表評論文章，指香港只有嚴格落實「愛國者治港」，讓反中亂港者徹底出局，才能實現長治久安。

習近平上月27日以視像形式，聽取香港行政長官林鄭月娥述職，並在講話中提及「愛國者治港」。（新華社）

新華時評指出，落實「愛國者治港」，具體而言就是要求治港者真誠擁護香港基本法，效忠中華人民共和國香港特別行政區，這既是香港公職人員必須遵從的政治倫理，更是基本法和港區國安法的明確規定。

評論指出，近年反中亂港分子在美西方勢力支持下，嚴重破壞香港經濟民生和政治民主。而去年11月通過的《全國人民代表大會常務委員會關於香港特別行政區立法會議員資格問題的決定》，以及香港公務員必須宣誓或簽署聲明擁護基本法、效忠香港特區，都在制度上劃定底線、立下規矩，廓清「愛國者治港」的法理依據和政治標準，為通過切實有效的制度和措施落實「愛國者治港」開了好頭。

《人民日報》海外版文章指出，香港矛盾的實質是政治較量，是在政治層面將香港變成一個甚麼樣的香港的政治對抗。若要保証「一國兩制」行穩致遠、保持香港繁榮穩定和長治久安，關鍵就在於堅持「愛國者治港」，讓反中亂港者徹底出局。

評論指出，「愛國者治港」並非否定反對派存在，但反對派必須在憲法和基本法框架下運作，不能損害國家利益及安全，不能為反對而反對。反對派要謹守「一國」底線，認清「兩制」邊界，底線守得愈牢，政治包容空間就愈大，從國家利益和香港利益出發所提的反對意見，同樣是建設力量。

始終堅持「愛國者治港」，是事關國家主權、安全、發展利益，事關香港長期繁榮穩定的根本原則。只有做到「愛國者治港」，中央對特別行政區的全面管治權才能得到有效落實，憲法和基本法確立的憲制秩序才能得到有效維護，各種深層次問題才能得到有效解決，香港才能實現長治久安。

（新華時評／《人民日報》海外版）