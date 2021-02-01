內地試行以常住地登記戶籍　專家：未來實現人口自由流動

撰文： 布藍 最後更新日期： 2021-02-01 16:15

中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發的《建設高標準市場體系行動方案》（簡稱《方案》）於1月31日公布。 戶籍制度改革是《方案》內容之一。根據《方案》，內地將推動戶籍准入年限同城化累計互認，除超大、特大城市外，在具備條件的都市圈或城市群探索實行戶籍准入年限同城化累計互認，試行以經常居住地登記戶口制度，有序引導人口落戶。

中國城鎮化建設仍在發展之中，此次戶籍制度的重大突破備受關注。（新華社）

《方案》還指出，完善中國全國統一的社會保險公共服務平台，推動社保轉移接續。同時，加快建設醫療保障信息系統，構建中國全國統一、多級互聯的數據共享交換體系，促進跨地區、跨層級、跨部門業務協同辦理。

《方案》中將超大、特大城市排除在外。其中超大城市是指城區常住人口超過1000萬的城市，特大城市的門檻是城區常住人口500萬到1000萬之間，目前中國有15城超過500萬，6城超過1000萬，這6個城市分別是北京、上海、廣州、深圳、天津和重慶。對此，上海交通大學安泰經濟與管理學院特聘教授陸銘認為，目前排除超大、特大城市是一種階段性的政策，從方向上來講，未來超大、特大城市也必將逐漸實現累計互認，只是動作會遲緩一點。

廣東省體制改革研究會執行會長彭澎指出，當前中心城市和城市群正成為承載發展要素的主要空間形式。探索推動在長三角、珠三角等城市群率先實現戶籍准入年限同城化累計互認，有利於加速人才、人口向重點城市群集聚，加速勞動力在城市群內部的自由流動，大幅提升城市群整體競爭力。

陸銘認為，同城化累計互認是一個過渡措施，政策目的是從「同城」取得突破，未來實現人口的自由流動，這將成為超大城市戶籍制度改革未來的推進模式。

（第一財經）