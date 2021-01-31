新冠肺炎｜國務院批防疫「一刀切」是「懶政」　推返鄉「六不准」

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-01-31 17:20

內地新冠肺炎持續，為減低傳播風險，各地政府都因應當地疫情作出不同的要求，惟部分地方政府在執行返鄉防疫政策時卻出現「層層加碼」，甚至「一刀切」現象，如一律禁止外地人士返鄉，又或者要求所有返鄉者都必須提供各類繁瑣證明等。 國務院聯防聯控機制今日（31日）舉行新聞發布，對有關現象明確表態，直言既是一種「懶政」，更是對寶貴防疫資源的浪費。國務院聯防聯控機制綜合組，將對明顯違反返鄉加碼「六不准」的地方予以通報，要求立即整改。

防疫加碼「六不准」。（新華視點微博）

防疫加碼「六不准」，包括不得隨意禁止外地群眾返鄉過年；不對返鄉人員實施集中隔離、居家隔離措施；不對低風險地區跨省流動到城市的非重點人群進行核酸檢測；不對省域內低風險地區返鄉的非重點人群查驗核酸檢測證明；不對省域內返鄉人員進行居家健康監測；不得隨意延長居家健康監測期限。

新冠肺炎．圖輯｜多地為抗疫勸阻市民返鄉 標語五花八門

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據《央廣網》報道，不少地方都有「防疫加碼」的情況出現，包括河北衡水市、河南焦作、安徽安慶市等地，都有社區、居委會或物業要求民眾從外地返回後，需自費實行14天集中隔離。

中國人民大學公共管理學院教授楊宏山指出，各地要以疫情本身線索為導向，對於局部、零星的疫情，要採取精細化的防控手段。在完全能控制的情況下，僅僅為了自己工作方便，不考慮對方的方便，完全置對方利益和權益於不顧，實際上有點簡單和粗暴，本身也是地方治理中沒有因人因策採取措施的表現。在基層治理的過程中，更需要考慮到人情味。

（綜合報道）