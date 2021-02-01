中國對外援助首批疫苗運抵巴基斯坦　將免費為民眾接種

撰文： 姜庚宇 最後更新日期： 2021-02-01 18:00

中國外交部發言人汪文斌在周一（1日）的例行記者會上宣布，當日凌晨，中國政府向巴基斯坦捐贈的一批新冠病毒滅活疫苗運抵巴基斯坦首都伊斯蘭堡。 他指出，這是中國政府對外提供的第一批疫苗援助，也是落實國家主席習近平關於將疫苗作為全球公共產品重要宣示的一項具體舉措。

汪文斌表示，中巴是全天候戰略夥伴，疫情發生以來，雙方相互支持、相互幫助。去年在中國國內抗擊疫情最困難的時刻，巴基斯坦向中方提供了寶貴支持，是首批向中方提供醫療物資捐助的國家之一。中方在國內疫情形勢緩解後，也通過援助醫療防護物資、派遣醫療專家組等多種方式支持巴方抗擊疫情。

巴基斯坦外交部長此前表示，中國將向巴基斯坦提供50萬劑新冠肺炎疫苗。（示意圖／資料圖片）

汪文斌說，疫苗是中巴合作抗擊疫情的重要領域，這種合作不僅體現了中巴作為全天候戰略夥伴真誠的互幫互助，更體現了兩個發展中國家為推動疫苗作為全球公共產品、提高疫苗在發展中國家的可及性和可負擔性作出的共同努力。

他指，病毒沒有國界，人類命運與共。團結合作是戰勝疫情最有力的武器。中方期待各方拿出實際行動，向發展中國家提供更多疫苗，促進疫苗在全球的公平分配和使用，助力早日戰勝疫情。

他並披露中國向其他國家援助和出口疫苗的計劃。「第一，除巴基斯坦外，中方還正在向文萊、尼泊爾、菲律賓、緬甸、柬埔寨、老撾、斯里蘭卡、蒙古、巴勒斯坦、白俄羅斯、塞拉利昂、津巴布韋、赤道幾內亞等13個發展中國家提供疫苗援助。下一步將向其他38個有需要的發展中國家援助疫苗，我們還積極參與世界衛生組織『新冠肺炎疫苗實施計劃』，通過實施計劃向發展中國家提供疫苗。」

圖為中國外交部發言人汪文斌。（資料圖片）

第二，「中方支持國內企業同國外的合作伙伴開展疫苗聯合研發和合作生產，已經向阿聯酋、摩洛哥、印尼、土耳其、巴西、智利等進行中國新冠疫苗臨床試驗國家出口了國藥集團和科興公司的疫苗。」

第三，「中國支持有關企業向急需獲取疫苗、認可中國疫苗、已授權在本國緊急使用中國疫苗的國家出口疫苗。例如，中國企業向塞爾維亞出口的疫苗已於不久前運抵，當地已開始接種。目前已有越來越多的國家批准中國疫苗在當地使用。」

去年5月18日，國家主席習近平在第73屆世界衛生大會視像會議開幕式上致辭時表示，中國新冠疫苗研發完成並投入使用後，將作為全球公共產品，「為實現疫苗在發展中國家的可及性和可擔負性作出中國貢獻」。

中國援助的一批新冠疫苗抵達巴基斯坦。（網上圖片）

巴基斯坦藥品管理局在1月18日就已批准中國國藥新冠疫苗緊急使用授權。巴基斯坦外交部長庫雷希（Shah Mehmood Qureshi）同月21日於Twitter透露，中國將向巴方贈送50萬劑新冠疫苗。據巴基斯坦《黎明報》（Dawn）昨日（1月31日）報道，巴基斯坦國家指揮與行動中心（NCOC））發布聲明，一架巴空軍飛機已於當日趕赴中國，接收中方援助的一批國藥新冠疫苗。

巴基斯坦傳媒Business Recorder28日報道，該國負責國家衛生事務的總理特別助理、醫學專家蘇爾坦（Faisal Sultan）表示，巴基斯坦已為40萬名醫務工作者登記接種新冠疫苗，中國援助巴方的疫苗，將免費提供給民眾。

（綜合報道）