深圳人均可支配年收入增至6.4萬元　人均消費受疫情影響下滑8%

撰文： 姜庚宇 最後更新日期： 2021-02-03 10:54

國家統計局深圳調查隊周一（1日）發布統計報告，2020年深圳居民人均可支配年收入為64878元人民幣（下同．約合77883港元），比上年名義增長3.8%；扣除價格因素，實際增長1.5%。 人均消費支出方面較上年名義下降5.9%，達40581元（約合48714港元）；扣除價格因素，實際下降8.0%。

根據報告，2020年深圳居民人均可支配收入名義增幅（3.8%）比上年實際增幅（8.7%）回落4.9個百分點；實際增幅（1.5%）比上年實際增幅（5.1%）回落3.6個百分點；人均消費支出名義增幅（-5.9%）比上年名義增幅（6.4%）回落12.3個百分點；實際增幅（-8.0%）比上年實際增幅（2.9%）回落10.9個百分點。

報告指出，構成深圳居民可支配收入四大項中，工資性收入、財產淨收入均有不同程度增長；受疫情影響，深圳居民在外就餐和服務消費有所減少，經營淨收入負增長；人均轉移淨收入-2243元（約合-2691港元），較上年增加326元。

2020年深圳居民工資性收入、財產淨收入皆有增長，經營淨收入受疫情影響有所下滑。（國家統計局深圳調查隊）

轉移性收入是指國家、單位、社會團體對居民家庭的各種轉移支付和居民家庭間的收入轉移。包括政府對個人收入轉移的離退休金、失業救濟金、賠償等；單位對個人收入轉移的辭退金、保險索賠、住房公積金、家庭間的贈送和贍養等。

報告也提到，疫情對居民消費意願和消費方式有顯著影響。構成消費支出的八大類消費「二升六降」，其中食品煙酒支出下降1.2%，恩格爾係數為30.8%，比上年提高1.4個百分點。僅醫療保健和生活用品及服務兩類消費支出分別增長10.8%和0.6%，衣着、交通通訊、教育文化娛樂三類支出降幅超過10%。

居民衣食住消費支出都有明顯下滑。（國家統計局深圳調查隊）

值得一提是，「人均可支配收入」是指居民收入中能用於安排家庭日常生活的部分，是扣除了交納的所得稅、個人交納的社會保障費以及調查戶的記帳補貼後的收入。其計算公式為：

人均可支配收入=（家庭總收入交納的所得稅–個人交納的社會保障支出–記帳補貼）÷家庭人口

換言之，「人均可支配收入」約略相當於「淨收入」，是除去社保、公積金、個人所得稅稅等一系列應繳稅費款項後，居民可以自主支配的收入。而上述公式的計算方式，是將家庭的這部分收入除以家庭人口作平均計算，將沒有勞動能力的人（兒童青少年、退休老人等）也都一併計算在內。也就是說，家庭收入主力人口的可支配收入將更為可觀。

（綜合報道）