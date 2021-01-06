中澳交惡︱缺中國學生致收入減　學者：ANU等7大學或跌出全球百強

中澳關係緊張，加上新冠疫情衝擊下，中國教育部去年年中更發布留學預警。英國傳媒近日引述分析指出，澳洲高校對中國留學生高度依賴，在收入銳減、研究開支減少下，7間澳洲大學可能會跌出全球百強的排名。

《每日郵報》引述澳洲天主教大學校長克雷文（Greg Craven）表示，當地大學的中國學生每年支付高達70億澳元（約418億港元）在學業上，而各大學領導層都知道這種依賴問題，其本人也曾在公開會議上提及此事，但其他校長並沒表態，彷彿對中國留學生「上癮」。

克雷文預計澳洲各大學的科研資金將因學費收入減少而被大幅削減。（網上圖片）

他預計澳洲各大學的科研資金將因學費收入減少而被大幅削減。澳洲國立大學、悉尼大學、墨爾本大學、新南威爾士大學、昆士蘭大學、蒙納殊大學和西澳大學，可能會跌出全球大學百強的排名。

而在失去中國學生的情況下，「澳洲八校聯盟」成員為吸引更多本地學生，將降低入學標準，如澳洲天主教大學這類普通大學則因學生流向更好的院校而變成「殭屍大學」（zombie universities）。

值得注意的是，雖然澳洲也有來自其他亞洲國家的留學生，惟受疫情影響，佔當地留學生總數約15%的印度留學生正考慮前往加拿大。報道引述維多利亞大學米切爾研究所（Victoria University's Mitchell Institute）報告指出，如果澳洲邊界持續關閉，到今年年中，澳洲的留學生數量將從60萬大減一半至30萬，並將面臨高達100億澳元（約597億港元）的損失。

（綜合報道）