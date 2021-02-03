新冠肺炎｜內地昨增25宗確診病例　現存69個中高風險地區

撰文： 葉琪 最後更新日期： 2021-02-03 11:33

據國家衛健委公布的最新統計數字，內地在周二（2日）新增確診病例25宗，其中境外輸入病例10宗（上海4宗，廣東2宗，四川2宗，江蘇1宗，陝西1宗），本土病例15宗（吉林8宗，黑龍江6宗，河北1宗）；無新增死亡病例；新增疑似病例1宗，為境外輸入病例（在上海）。

截至2月2日，內地現有確診病例1516宗（其中重症病例66宗），累計治癒出院病例83467宗，累計死亡病例4636宗，累計報告確診病例89619宗，現有疑似病例2宗。累計追蹤到密切接觸者968131人，尚在醫學觀察的密切接觸者36360人。

黑龍江是現時內地疫情反彈最嚴重的地方。（中新社）

境外輸入現有確診病例312宗（其中重症病例5宗），現有疑似病例1宗。累計確診病例4745宗，累計治愈出院病例4433宗，無死亡病例。

無症狀感染者方面，內地新增無症狀感染者12宗（境外輸入7宗）；當日轉為確診病例10宗（境外輸入2宗）；當日解除醫學觀察45宗（境外輸入13宗）；尚在醫學觀察無症狀感染者829宗（境外輸入279宗）。

另一方面，內地現時共有11個高風險地區，其中7個位於黑龍江、2個位於河北，其餘2個則分別位於吉林及北京。至於中風險地區就有58個，同樣以黑龍江佔最多，有多達44個。

（綜合報道）