國航等內地主要航企去年虧損共達千億元　疫情反彈致復蘇步伐放緩

撰文： 葉琪 最後更新日期： 2021-02-03 14:01

內地多間航空公司陸續公布2020年年度業績預告，據內地傳媒報道，航空業全行業飽受新冠肺炎疫情影響，業績普遍虧損。其中較為著名及主要的6間上市航空公司中國國航、東方航空、海南控股、吉祥航空及春秋航空，預計虧損合計高達千億元（人民幣．下同）。 與此同時，2021年春運受局部散發疫情影響，出行人數大幅下降，令航空運輸業復蘇步伐放緩。不過，報道就引述機構表示，雖然有負面衝擊，但隨著疫苗接種穩步推進，旅客信心將逐漸恢復，航空業也將得到復蘇。

受新冠肺炎沖擊，內地主要航空公司在去年都錄得高額虧損。（視覺中國）

公告顯示，中國國航預虧135億元至155億元，2019年盈利64.09億元；東方航空預虧98億元至125億元，2019年盈利31.95億元；南方航空預虧79.07億元至108.61億元，2019年盈利26.51億元。吉祥航空及春秋航空虧損金額則相對較小，春秋航空預計虧損5.38億元至6.29億元，2019年盈利18.41億元；吉祥航空預計虧損4.2億元至4.9億元，2019年盈利9.94億元。

海航控股是上述航空公司之中虧損最為嚴重，預計虧損達580億至650億元。值得一提是，海航集團已於上周發聲明，指已接獲債權人因海航集團不能清償到期債務，向海南省高院申請破產重整。

事實上，由於新冠疫情沖擊，民航客運量呈現斷崖式下跌。民航局數據顯示，2020年上半年，全行業共完成運輸總周轉量319.1億噸公裡，為去年同期的50.8%；完成旅客運輸量1.5億人次，為去年同期的45.8%；完成貨郵運輸量299.7萬噸，為去年同期的85.2%。

海航是眾多航空公司之中虧損最為嚴重，預計虧損達580億至650億元。（視覺中國）

報道並提到，該些航空公司的負債率普遍提升，例如中國國航資產負債率為69.64%，較上年末上升了4.09個百分點；東方航空的資產負債率為78.84%，較2019年末上升3.72個百分點；春秋航空的資產負債率為54.66%，較2019年末上升5.88個百分點。此外，航空公司短期借款金額大幅提升，截至2020年三季度末，中國國航短期借款為239.04億元，較2019年12月31日增長76.2%；東方航空短期借款為118.17億元，較2019年12月31日增長437.14%；春秋航空短期借款為52.2億元，較2019年12月31日增長51.08%；吉祥航空短期借款為65.6億元，較2019年12月31日增長92.49%。

但光大證券分析認為，雖然內地部分地區出現疫情反復，對春運需求帶來負面衝擊，但隨著疫苗接種的穩步推進，旅客信心將逐漸恢復，進而推動國內航空需求的恢復。展望海外市場，疫苗全球範圍接種、海外疫情逐步得到控制、不同國家地區放開旅行限制、海外旅游需求恢復，航空公司海外航線收入將快速增長，盈利能力也將隨之恢復。

（中國證券報）