中國網民規模近10億　最愛短視頻網遊　逾半月收入不足3000元

撰文： 李亭 林芷瑩 最後更新日期： 2021-02-03 17:03

中國互聯網絡信息中心（CNNIC）今日（2月3日）在北京發布第47次《中國互聯網絡發展狀況統計報告》（下稱《報告》），顯示截至去年12月，中國網民規模已近10億，互聯網普及率達70.4%。同時，網民的年齡、愛好、收入等亦曝光，其中超過一半的網民月收入不足3000元（人民幣，下同）。

中國網民規模已近10億。（中新社）

非網民：缺乏技能、文化水平低

《報告》指出，中國非網民規模為4.16億，較去年3月減少8073萬。從地區來看，非網民仍以農村地區為主，農村地區非網民佔比為62.7%，高於全國農村人口比例23.3個百分點。而非網民不上網的原因，主要是技能缺乏、文化水平低、年齡因素和設備不足，當中因不懂電腦／網絡而不上網的非網民佔比為51.5%；因為不懂拼音等文化程度限制而不上網的非網民佔比為21.9%。

逾半網民群體月收入不足3000元

在收入方面，月收入在2001元至5000元的網民群體佔比為32.7%；月收入5,000元以上的網民群體佔比29.3%：月收入1000元及以下的網民群體佔比為15.3%；51.1%的網民月收入不足3000元。在學歷方面，初中、高中／中專／技校學歷的網民群體佔比分別為40.3%、20.6%；小學及以下網民群體佔比由2020年3月的17.2%提升至19.3%。

CNNIC副主任張曉表示，網民增長的主體從青年群體向未成年和老年群體轉化的趨勢明顯。截至2020年12月，中國已有近2.6億「銀髮網民」（50歲以上），以及1.6億20歲以下網民。

網民最愛短視頻、手機網遊

《報告》顯示，網民人均每周上網時長為26.2個小時；從網絡興趣方面而言，中國網民最喜歡玩短視頻，比如抖音、快手等平台。截至2020年12月，網絡視頻用戶規模達9.27億，佔網民整體的93.7%，其中短視頻用戶規模為8.73億，佔網民整體的88.3%。

另外，遊戲的佔比亦相當重。截至2020年12月，中國網絡遊戲用戶規模達5.18億，佔網民整體的52.4%；手機網絡遊戲用戶規模達5.16億。數據顯示，去年中國遊戲市場實際銷售收入2786.87億元；國內市場上遊戲類App數量達88.7萬款，佔全部App數量的比例為25.7%。

受新冠肺炎疫情影響，遠程辦公市場規模呈現爆發式增長。截至2020年12月，中國遠程辦公用戶規模達3.46億，較2020年6月增長1.47億，佔網民整體的34.9%。相反，在線旅行預訂用戶規模則較去年3月下降3052萬，只有3.42億，佔網民整體34.6%。

此外，網購、直播、外賣、網約車等行業依然保持較快增長。截至2020年12月，中國網購用戶規模達7.82億，較2020年3月增長7215萬，佔網民整體的79.1%；網上外賣用戶規模達4.19億，較2020年3月增長2103萬，佔網民整體的42.3%。

（中國新聞網／中國互聯網絡信息中心）