中國網民規模達9.89億　截至去年12月互聯網普及率為70.4%

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-02-03 14:19

今日（3日），中國互聯網絡信息中心（CNNIC）在北京發布第47次《中國互聯網絡發展狀況統計報告》（以下簡稱《報告》）。《報告》顯示，截至2020年12月，中國網民規模達9.89億，較2020年3月增長8540萬，互聯網普及率達70.4%。

《報告》指出，在疫情防控期間，內地一體化政務服務平台推出「防疫健康碼」，累計申領近9億人，使用次數超過400億人次。同時，各大在線教育平台面向學生群體推出各類免費直播課程，用戶規模迅速增長。受疫情影響，網民對在線醫療的需求量亦不斷增長，截至2020年12月，中國在線教育、在線醫療用戶規模分別為3.42億、2.15億，佔網民整體的34.6%、21.7%。

《報告》顯示，在9.89億的網民規模中，農村網民規模為3.09億，較2020年3月增長5471萬；農村地區互聯網普及率為55.9%，較2020年3月提升9.7個百分點。而在網絡覆蓋方面，貧困地區通信「最後一公里」被打通，截至2020年11月，貧困村通光纖比例達98% 。在農村電商方面，電子商務進農村實現對832個貧困縣全覆蓋，支持貧困地區發展「互聯網+」新業態新模式，增強貧困地區的造血功能。

《報告》表明，自2013年起，中國已連續八年成為全球最大的網絡零售市場。2020年，中國網上零售額達11.76萬億元（人民幣，下同），較2019年增長10.9%。其中，實物商品網上零售額9.76萬億元，佔社會消費品零售總額的24.9%。截至2020年12月，中國網絡購物用戶規模達7.82億，較2020年3月增長7215萬，佔網民整體的79.1%。此外，網絡直播成為「線上引流+實體消費」的數字經濟新模式，直播電商成為廣受用戶喜愛的購物方式，66.2%的直播電商用戶購買過直播商品。

《報告》稱，截至2020年12月，中國網絡視頻用戶規模達9.27億，較2020年3月增長7633萬，佔網民整體的93.7%。其中短視頻用戶規模為8.73億，較2020年3月增長1.00億，佔網民整體的88.3%。

（央視新聞）