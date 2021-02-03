澳洲媒體誹謗華商周澤榮罪成　外交部：敦促澳個別媒體守職業道德

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-02-03 18:55

當地時間周二（2日），澳洲聯邦法院就澳籍華商周澤榮（Chau Chak Wing）訴澳洲廣播公司ABC和第九新聞集團（Nine Entertainment Co.）及記者Nick McKenzie誹謗案作出判決，認定被告行為構成誹謗，被告需為此賠償周59萬澳元（約合348萬港元），同時下架所涉節目視頻和文章。 在北京，外交部發言人汪文斌在今日（3日）舉行的例行記者會上表示，個別澳洲媒體和記者毫無底線地抹黑中國，敦促澳方個別媒體恪守職業道德。

外交部表示敦促澳個別媒體守職業道德。（外交部網站）

汪文斌表示，有注意到相關報道，並強調，中方一貫堅持在相互尊重、互不干涉內政等原則基礎上，發展同其他國家的關係。

汪文斌說，一段時間以來，個別澳大利亞媒體和記者熱衷於無端炒作所謂中國對澳「干涉」、「滲透」，毫無底線地抹黑中國，破壞中澳關係，他們的信譽早已破產。中方敦促澳方個別媒體恪守職業道德，摒棄意識形態偏見，停止就涉華問題發表不負責任的言論。

周澤榮為澳籍華人。（網上圖片）

據了解，2017年，澳洲廣播公司ABC根據與費爾法克斯媒體公司（Fairfax）一項聯合調查，在《四角方圓》（Four Corners）的一集節目《權力與影響》（Power and Influence）報道中，對周澤榮做出數項指稱。費爾法克斯媒體公司其後被九台娛樂集團（Nine Entertainment Co.）收購。節目播出後不久，周澤榮對兩間媒體公司以及報道記者Nick McKenzie發起誹謗訴訟。

周澤榮訴訟認為，有關報道損害了他的名譽，構成誹謗，其中包括他從事「間諜活動」、「背叛國家」、他是中國共產黨黨員，用巨額捐款獲得影響力、向聯合國大會主席行賄20萬澳元（約合118萬港元）、以及協助華裔商人嚴雪瑞（Sheri Yan）代表中國共產黨滲透澳洲政府等。後經審判，法官認定兩間媒體對周澤榮的誹謗罪名成立，判處向周澤榮作出59萬澳元（約合348萬港元）的賠償。同時，法官亦判處澳洲廣播公司ABC承擔此案的訴訟費，並刪除部分節目內容。

（綜合報道）