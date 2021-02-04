新冠肺炎｜內地昨增30宗新病例　上海3宗本土病例均與患者有接觸

撰文： 葉琪 最後更新日期： 2021-02-04 09:46

國家衛健委通報，內地在周三（3日）新增30宗確診病例，17宗為本土病例，13宗為境外輸入病例。 其中在上海，新增的3宗的本土病例均與現有的確診病例有關，是密切接觸者或有可疑接觸史。

通報指出，內地新增30宗確診病例，其中境外輸入病例13宗（北京5宗，福建3宗，廣東3宗，上海2宗），本土病例17宗（吉林8宗，黑龍江4宗，上海3宗，河北2宗）；無新增死亡病例；新增疑似病例1宗，為境外輸入病例（在上海）。

截至2月3日，內地現有確診病例1411宗（其中重症病例49宗），累計治癒出院病例83602宗，累計死亡病例4636宗，累計報告確診病例89649宗，現有疑似病例1宗。累計追蹤到密切接觸者968773人，尚在醫學觀察的密切接觸者34184人。境外輸入現有確診病例304宗（其中重症病例5宗），現有疑似病例1宗。累計確診病例4758宗，累計治癒出院病例4454例，無死亡病例。

無症狀感染者方面，內地新增無症狀感染者12宗（境外輸入11宗）；當日轉為確診病例6宗（無境外輸入）；當日解除醫學觀察47宗（境外輸入13宗）；尚在醫學觀察無症狀感染者788宗（境外輸入277宗）。

（綜合報道）