新冠肺炎｜多地調整返鄉管控政策　低風險區非重點人群無需檢測

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-02-03 11:17

臨近春節，受新冠肺炎疫情影響，不少地方政府都作出不同的防疫要求，卻有部分地方出現「一刀切」現象。國務院聯防聯控機制日前提出返鄉加碼「六不准」後，甘肅、湖南岳陽、內蒙古等地都調整了返鄉防疫政策。

返鄉者在河北石家莊市石家莊火車站西廣場的乘車處登記防疫信息，準備乘車回家。（中新社）

內地傳媒報道，甘肅曾要求由低風險地區到當地的人士須提供72小時內核酸檢測陰性證明；岳陽市曾要求從省外到當地的人士，不論是任何風險地區，一律需查驗7天內核酸檢測陰性證明；內蒙古鄂爾多斯部分地區要求自治區以外返回人員提供7日內核酸檢測證明。

國務院「六不准」公布後，甘肅、湖南岳陽、內蒙古對返鄉防疫政策作出相應調整，包括低風險地區的進口冷鏈食品從業人員、口岸直接接觸進口貨物從業人員、隔離場所工作人員等重點人群確需省際、市際出行，以及跨省返回農村地區的返鄉人員，應當持7日內核酸檢測陰性證明；其他人員持健康碼「綠碼」出行，意味從低風險區返回的非重點人群無需核酸檢測。

此外，「六不准」政策出台後，不少景區陸續取消此前的有關規定，比如雲南大理及麗江取消要求低風險地區人士出示7天內核酸檢測證明，只要有健康碼和行程卡綠碼即可通行。

（澎湃新聞／南方都市報）