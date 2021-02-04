習近平農曆新年前夕赴貴州考察　向全國各族人民致新春祝福

撰文： 布藍 最後更新日期： 2021-02-04 12:59

農曆新年是中國重要的傳統節日，也是國家主席習近平地方考察的重要節點。 官方傳媒報道，習近平近日赴貴州考察調研，期間與參加少數民族農曆新年民俗活動的民眾親切交流，並向全國各族人民致以新春祝福。 在中國各地特色民俗活動爭相上演，民眾迎農曆新年之際，習近平農曆新年考察都去了哪些地方、見了哪些人？本文進行了梳理。

2021年2月3日，習近平來到畢節市黔西縣，實地察看烏江六沖河段生態環境，走進新仁苗族鄉化屋村看望民眾。在苗族村民趙玉學家，習近平同一家人圍坐客廳，邊聊家常邊製作當地傳統節日食品黃粑。他還對趙玉學一家稱，「祝你們今後的日子過得更加幸福、更加甜美！」

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當日下午，習近平在考察扶貧車間時，向村民詢問當地手工苗繡服裝、特色小飾品的製作流程。他對大家說，「傳統的也是時尚的，你們一針一線繡出來，何其精彩！一定要發揚光大苗繡，既能繼承弘揚民族文化、傳統文化，也能為扶貧產業、鄉村振興做出貢獻。」

事實上，中共十八大以來，習近平每年都到基層考察前幾站分別去了雲南、北京、四川、河北、江西、陝西、內蒙古、甘肅等地。例如在去年1月，習近平來到雲南騰衝市清水鄉三家村中寨司莫拉佤族村看望鄉親，走進村民家中了解脱貧攻堅情況，並向民眾送上新春祝福。

（綜合報道）