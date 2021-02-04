內地小米手機升級新系統MIUI 12.5　無法使用Google GMS服務

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-02-04 16:47

小米去年底公布自家生態系統MIUI 12.5版本，近日有小米用戶反映，更新 MIUI 12.5後無法再使用 Google流動服務（GMS），即未能再使用Google Play Store、Gmail、Chrome、YouTube等。

小米用戶反映，更新 MIUI 12.5版本後，無法再使用 Google流動服務（GMS）。（微博）

據科技媒體《IT之家》引述小米的解答組人員回應指，MIUI 國內版出於合規原因，未預置Google 服務框架的機型，不再支持自行安裝GMS服務。目前，最多人投訴的機型包括Redmi K30、Redmi 10X 5G等，官方至今未有列出具體受影響的機型。

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有網民解釋，GMS需要商業授權，自行安裝GMS是屬於走後門的盜版軟件，本次問題應該是Google官方增加了限制導致，而相關限制大概只作用於新版本Android。因此，本次僅影響沒有官方搭載GMS的中低端新機型。當前搭載8係處理器的旗艦因為內置正版GMS而不受影響。搭載舊版本Android的舊機型也不會受影響。

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（綜合報道）