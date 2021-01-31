撰文： 中關村在線 最後更新日期： 2021-01-31 07:15

日前國際知名市場調研機構Canalys正式發佈2020年Q4季度全球手機市場出貨量數據。可以看到，在2020年第四季度，OPPO在全球範圍內共出貨智能手機3470萬台，按年增長15%，位居全球第四。

同日，Counterpoint也公布了2020年Q4季度全球手機市場出貨量數據，與Canalys的數據幾乎無異，2020年第四季度，OPPO全球出貨量達到了3400萬台，排名全球第四。IDC數據顯示，2020年第四季度，OPPO全球出貨量為3380萬台，按年增長10.7%。

從三大專業調研機構的數據能夠看出，在剛剛過去的2020年，OPPO逆行業大勢實現了正增長，箇中因由無外乎OPPO近年來加速推進的全球化戰略，同時也得益於其在2020年推出的Find X2系列、Reno5系列等機型持續熱銷。

眾所周知，OPPO Reno系列一直受到全球年輕時尚人群的喜愛，自帶爆款特質，於2020年年末問世的Reno5系列，也是一經上市發售即成為行業爆款，這在很大程度上助力了OPPO全年出貨量的排名提升。

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OPPO 較早地洞察到了視頻社會化的時代趨勢，率先在業內開闢了視頻手機這條全新賽道，通過持續打磨和優化產品體驗、完善視頻拍攝功能，持續領先行業，Reno5系列的熱銷，進一步穩固了OPPO在中高端市場的地位。

據官方消息，2021年一季度，OPPO將發佈其十年理想之作——Find X3，首發搭載OPPO自研全鏈路色彩管理系統，配備驍龍888移動平台。無疑，隨着後續Find X3的問世，將助力OPPO在高端旗艦市場站穩腳跟。

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