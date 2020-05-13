紅米Redmi K30 5G極速版　改用Snapdragon最新5G中階處理器

Redmi 正式發佈全新的 Redmi K30 5G 極速版，該款手機改用效能更強的 Snapdragon 768G 處理器，該枚處理器是Qualcomm 最新的5G 中階處理器！

在外型設計上，Redmi K30 5G 極速版外型與 K30 5G 相同，不過就新增了薄荷冰藍新色。依舊採用6.67吋20:9比例四曲面玻璃雙自拍鏡開孔屏幕，屏幕更新率高120Hz，6GB RAM + 128GB ROM，搭載 IMX 686 6400萬像主鏡頭 + 800萬像超廣角鏡 + 200萬像景深鏡 + 500萬像微距鏡，並支援超廣角延時攝影、夜景功能及AI實時語音轉字幕等。至於自拍鏡頭為 2000萬像 + 200萬像雙自拍鏡頭，並支援全景自拍、Mimoji自拍等。此外，還提供將內置4500mAh 電池，支援30W快充，並提供了NFC及機側指紋解鎖。

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而Redmi K30 5G 極速版最大不同的地方是在處理器方面， 極速版配備了首發 Snapdragon 768G 處理器，該枚處理器相比上一代 Snapdragon 730G，CPU性能提升30%，由超級大核、大核及小核組成，大核CPU主頻達到了2.8GHz。至於GPU就集成Adreno 620，圖形性能提升50%。Redmi K30 5G 極速版只提供6GB RAM + 128GB ROM版本，售價為1999人民幣，將於5月14日正式上市。

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