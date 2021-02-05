北京擬立法制止餐飲浪費　網絡平台未審核「大胃王」內容將被追責

撰文： 葉琪 最後更新日期： 2021-02-05 18:15

首都北京市政府發布制止餐飲浪費規定草案征求意見稿，其中提出餐飲服務經營者應明示服務項目和收費標准，不得設定不公平、不合理的交易條件，誘導、誤導消費者超量點餐。同時，網絡平台亦不得播出宣揚量大多吃、暴飲暴食等浪費食品的影音內容。

據介紹，征求意見稿明確了餐飲服務經營者、單位食堂、外賣、網絡直播平台等各類主體的法律責任，提出構建政府主導、部門協同、行業推進、單位主責、公眾參與、社會監督的工作格局。

內地近來致力推廣要制止餐飲浪費。（視覺中國）

征求意見稿定義何謂「餐飲浪費」，即是指在餐飲服務和消費中，對可安全食用或者飲用的食品不珍惜、不合理使用或者不必要的廢棄等行為，任何單位和個人有權勸阻、制止餐飲浪費行為。

征求意見稿提出，餐飲服務經營者和單位食堂應從食材採購、儲存管理、加工制作、就餐服務、外賣配送等各環節加強管理，同時遵守配置小份菜、小份量主食；張貼或擺放文明用餐、反對浪費標識；設立勸導員；配備公勺公筷，提供打包服務等規定。

新法規定網絡平台要及時制止宣揚量大多吃、暴飲暴食等浪費食品的影音資訊。（視覺中國）

此外，征求意見稿表明網絡影音資訊服務提供者應當加強審核，發現有製作、發布、傳播宣揚量大多吃、暴飲暴食等浪費食品的影音資訊要及時制止、停止傳輸，情節嚴重更要立即停止提供服務。網絡影音資訊服務提供者如果違反規定，將會由網絡信息管理部門依法處理。