德勤捲審計違規疑雲　四部委：嚴厲打擊會計師事務所不實審計

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-02-05 22:10

「四大會計師行」之一的德勤會計事務所近日爆出違規疑雲，一名北京分所審計組的員工向全公司發出內部電郵，公布一份長達55頁的文檔，直指德勤內部在多個審計項目存在不合規、違背審計職業道德的行為。該員工還稱，已將相關舉報資料提交予中國證監會、美國證券交易委員會、香港證監會等監管機構。 德勤中國隨後發聲明回應指，已對上述事件展開全面調查，未發現任何證據影響公司審計工作的充分性。 財政部周五（5日）在其官網上公布一份通知，由財政部與國務院國資委、銀保監會、中國證監會四部委聯合發布。通知稱，將加大監督檢查力度，嚴厲打擊企業財務造假、會計師事務所出具不實審計報告的行為。

一名德勤員工近日公布一份長達55頁的文檔，舉報了4年工作期間各種不合規的人和事。（資料圖片）

根據《關於嚴格執行企業會計準則切實加強企業2020年年報工作的通知》，四部委表示，近年來，有關方面共同推動會計準則有效實施，取得積極成效，但也暴露出部分企業執行會計準則不嚴格、會計信息失真、擅自擴大利用估值和判斷空間等問題，甚至出現個別企業財務造假，會計師事務所審計失敗等案例。

四部委稱，2020年全球遭受新冠肺炎疫情影響，國際形勢嚴峻複雜，部分企業經營困難加劇，面臨的風險挑戰增多。因此對新冠肺炎疫情期間相關業務的會計處理、執行新準則的相關會計處理等問題，作出了相應規定。

四部委將加大監督檢查力度，嚴厲打擊企業財務造假、會計師事務所出具不實審計報告的行為。（資料圖片）

四部委要求各地方和有關單位，及時澄清會計實務處理中模糊不清晰的地方，堅決遏制濫用會計準則、判斷估計任性隨意的問題，督促企業真實準確地進行會計核算與反映。

同時，促進提升會計師事務所審計質量，充分發揮社會審計作用。財政部將持續開展會計師事務所審計質量提升專項工作。會計師事務所在進行年報審計時，應當切實貫徹落實風險導向審計理念和方法，重點關注貨幣資金、收入、存貨、商譽、金融工具、企業合併、關聯方交易、持續經營等領域，保持職業懷疑，有效識別、評估和應對因舞弊和錯誤導致的財務報表重大錯報風險；確保獲取充分適當的審計證據，獨立、客觀、公正地發表審計意見，保證執業質量，防範執業風險。

四部委透露，將建立健全聯合工作機制與重大問題會商機制，按各自職責分工，協同配合，切實加大監管力度，密切跟踪企業年報編制、審計、披露、決算等相關情況，加強信息共享與溝通。

（中國新聞網）