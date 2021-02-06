楊潔篪應約同布林肯通電話　強調涉港涉疆等事務不容外部勢力干涉

撰文： 彭琤琳 最後更新日期： 2021-02-06 13:52

中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪周六（6日）應約同美國國務卿布林肯（Antony Blinken）通電話。 據新華社報道，楊潔篪表示，台灣問題是中美關係中最重要最敏感的核心問題，事關中國主權和領土完整。美方應當嚴格恪守一個中國原則和中美三個聯合公報。涉港、涉疆、涉藏等事務均為中國內政，不容任何外部勢力干涉。

楊潔篪稱，當前中美關係正處在關鍵時刻。中國政府對美政策始終保持高度穩定性和連續性。中方敦促美方糾正一段時期以來的錯誤，同中方一道，聚焦合作，管控分歧，推動中美關係健康穩定向前發展。

楊潔篪又強調，中美雙方應該相互尊重彼此核心利益和各自選擇的政治制度與發展道路，中國將堅定不移沿著中國特色社會主義道路走下去，中華民族實現偉大復興任何人都阻擋不了。

圖為2021年2月4日，緬甸曼德勒有人到街道示威，抗議軍事政變。（路透社）

楊潔篪還敦促美方為亞太地區和平穩定發揮建設性作用，重申中方對當前緬甸局勢的立場，強調國際社會應當為緬甸問題妥善解決營造良好外部環境。

新華社在報道中指，布林肯表示，美方願同中方發展穩定、建設性的雙邊關，他重申美方將繼續奉行一個中國政策，遵守中美三個聯合公報，這一政策立場沒有變化。

In my call with my counterpart in Beijing, Yang Jiechi, I made clear the U.S. will defend our national interests, stand up for our democratic values, and hold Beijing accountable for its abuses of the international system. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) February 6, 2021

布林肯則在Twitter發文稱，他在與楊潔篪通話中強調，美國將捍衛國家利益和民主價值，對北京濫用國際制度追究責任。

美國國務院亦發表聲明指，布林肯強調，美國將繼續捍衛人權和民主價值，包括於新疆、西藏和香港問題。他敦促中國加入國際社會譴責緬甸政變，並重申美國將與盟友合作，對威脅印度太平洋包括台灣海峽的穩定以及損害國際制度，追究中國的責任。