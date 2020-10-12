瑞幸咖啡涉虛假交易及不正當競爭　國家市監總局裁罰200萬元

10月12日，國家市場監管總局發布對瑞幸咖啡（中國）有限公司、瑞幸咖啡（北京）有限公司及另3間往來公司不正當競爭違法行為的行政處罰決定書。瑞幸咖啡（中國）有限公司與瑞幸咖啡（北京）有限公司分別被罰款人民幣200萬元。

決定書顯示，瑞幸咖啡（中國）有限公司（簡稱瑞幸）成立於2018年3月，與瑞幸咖啡（北京）有限公司（簡稱瑞幸北京）共同作為瑞幸咖啡連鎖品牌的經營總部開展業務。2019年4月至12月期間，瑞幸及瑞幸北京為獲取競爭優勢及交易機會，在多間往來企業幫助下，虛假提升了瑞幸咖啡2019年度相關商品銷售收入、成本、利潤率等關鍵營銷指標。

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處罰決定書顯示，經統計，2019年4至12月，瑞幸咖啡在多家第三方公司幫助下，採用「個人及企業刷單造假」、「API企業客戶交易造假」，虛增收入，通過開展虛假交易、偽造銀行流水、建立虛假數據庫、偽造卡券消費記錄等手段，累計製作虛假咖啡卡券訂單1.23億單。

同時，瑞幸咖啡與多家第三方公司開展虛假交易，通過虛構原材料採購、外賣配送業務，虛增勞務外包業務、虛構廣告業務等方式虛增成本支出，平衡業績利潤數據。通過資金不斷循環，實現營業收入大幅虛增，最終形成極具吸引力的虛假業績，欺騙、誤導消費者和相關公眾。

此外，2019年4月至12月期間，瑞幸咖啡為獲取競爭優勢及交易機會，在多間往來企業幫助下，虛假提升了瑞幸咖啡2019年度相關商品銷售收入、成本、利潤率等關鍵營銷指標。2019年8月至2020年4月，當事人先後在其公眾號、微博及官網，面向大眾廣泛宣傳使用上述虛假營銷數據。

（新京報）