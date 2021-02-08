新冠疫情吹哨人李文亮去世一周年　海內外民眾自發悼念

撰文： 李亭 最後更新日期： 2021-02-08 11:41

2月7日，在李文亮因新冠肺炎（COVID-19）去世一周年之際，中國境內和海外民眾自發悼念。

在2019年底武漢爆發新冠疫情最初，據稱，李文亮於2019年12月30日在網絡同學群中披露相關疫情信息，不久，李文亮被當地派出所因「在互聯網發布不實言論」提出警示批評。2020年2月1日，李文亮確診新冠肺炎，同年2月7日凌晨，李文亮病逝。西方輿論多將李文亮稱作疫情「吹哨人」。

不過中國官方認為，湖北省中西醫結合醫院呼吸內科主任張繼先才是疫情上報第一人，其在2019年12月27日就已向上級通報相關病例，比李文亮早3天。

在內地，不少微博網民到李文亮微博下留言悼念：

「一年過去了，疫情仍然沒有結束，永遠記得您，偉大的平凡人。」 「快春節了，要過年了，怎麼覺得來你這裏鼻子一酸，突然想你了…....」 「您是真正的英雄，人民不會忘記您。」

留言中亦有人表示：「一年了，官方像是你沒存在過一樣，沒有紀念，沒有聲音，但是你還有我們，謝謝你！一個健康的社會不應該只有一種聲音！」

李文亮去世前曾說過「一個健康的社會，不應該只有一種聲音」，西方媒體認為這顯示出李文亮遭受了「打壓」。

英國廣播公司（BBC）2月6日文章稱，作為最初對新冠肺炎進行公開示警的武漢醫生之一，對於許多中國人來說，李文亮成為了在壓力下勇於堅守真相的象徵。

李文亮去世一周年，海內外民眾通過各種方式祭奠：

+ 7 + 7 + 7

BBC還稱，李文亮的家人如今對外保持低調。記者在其忌日前夕撥通了其父親李樹穎的電話，李樹穎表示，他和家人目前都好，之後便匆匆掛斷電話。而李文亮的妻子付雪潔則表示「不方便接受採訪」。

紐約大學媒體、文化與傳播學助理教授吳曉稱，「平凡的反思與簡單的問候作為一種紀念李醫生的形式，儘管這與表達憤怒與憤慨有所不同，但也包含着一股力量，用以保留仍在世上的記憶與異議。」