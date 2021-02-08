教改語言風波未平息　內蒙古首次推出《促進民族團結進步條例》

撰文： 南希 最後更新日期： 2021-02-08 13:57

內蒙古自治區人民代表大會近日表決通過《內蒙古自治區促進民族團結進步條例》，是內蒙古首次出台促進民族團結進步工作的綜合性地方性法規，將於5月1日正式施行。

內蒙古民族語言授課學校此前將強化漢語授課的消息，在當地引起反響，不少蒙古族家長和學生舉行示威抗議。（微博@呼倫貝爾額爾古納）

據官方新華社2月8日報道，條例明確，「維護國家統一和民族團結是各民族最高利益，對促進各民族共同團結進步、共同繁榮發展做出具體規定，並將內蒙古民族團結進步創建活動的豐富經驗以立法形式加以固定，推動民族團結進步創建活動進機關、進企業、進社區、進鄉鎮、進學校、進連隊、進宗教活動場所、進網絡。」

條例還對開展「民族政策宣傳月」「民族法治宣傳週」，以及樹立培養民族團結進步模範典型等做出規定。

內蒙古自治區人大常委會法工委主任薩仁表示，條例出台對於促進內蒙古民族團結進步事業、鞏固發展平等團結互助和諧的「社會主義民族關係，鑄牢中華民族共同體意識」具有重大意義。

內蒙古2020年曾發生教改風波，自治區教育廳宣布以蒙語授課的小學一年級和初中一年級語文課自秋季開學起使用國家統編教材，其政治課和歷史課也將使用統編教材並改用漢語授課。這項新政在當地引起爭議，觸發罷課等示威行動。

2020年11月，內蒙古自治區教育廳廳長侯元、政府秘書長包振玉雙雙被免職，疑因事件被問責下台。

但風波無阻強化漢語教學改革。內蒙古自治區黨委辦公廳、政府辦公廳近日印發《全區民族語言授課學校推行使用三科統編教材全面加強國家通用語言文字教育教學工作實施方案》。

方案規定，從2021年秋季學期起，全區民族語言授課學校的部分班級，將全部使用統編《道德與法治》、《語文》、《歷史》教材，並使用中國通用語言文字即漢語教學。

地方黨報《內蒙古日報》發表評論文章指出，「教材建設是育人育才的重要依託，從根本上講，建立什麼樣的教材體系、核心教材傳授什麼內容、倡導什麼價值，實質上是國家意志的體現，是國家事權。」

「此次在我區（內蒙古自治區）的民族語言授課學校推行使用三科統編教材，就是貫徹落實教材建設國家事權的重大舉措。各地各部門要站在講政治的高度，充分認識推行使用國家統編教材是黨和國家對民族地區的關懷。