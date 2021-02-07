內蒙古宣布全面使用漢語統編三科教材　曾引發抗議多名官員被處分

撰文： 李亭 最後更新日期： 2021-02-07 14:55

內蒙古自治區2020年實施教改曾引發反對風波，當地多名官員因拒絕執行相關政策而遭到處分。近日，內蒙古自治區再印發關於使用國家統編教材新規，宣布全面使用漢語統編三科教材，進一步加強漢語教學。

綜合內地傳媒周日（7日）報道，內蒙古自治區黨委辦公廳、政府辦公廳近日印發《全區民族語言授課學校推行使用三科統編教材全面加強國家通用語言文字教育教學工作實施方案》。

方案規定，從2021年秋季學期起，全區民族語言授課學校的部分班級，將全部使用統編《道德與法治》、《語文》、《歷史》教材，並使用中國通用語言文字即漢語教學。

語文、政治（道德與法治）、歷史三科近年受到中國官方重視。（資料圖片）

地方官媒《內蒙古日報》發表評論文章指出，「教材建設是育人育才的重要依託，從根本上講，建立什麼樣的教材體系、核心教材傳授什麼內容、倡導什麼價值，實質上是國家意志的體現，是國家事權。」

「此次在我區（內蒙古自治區）的民族語言授課學校推行使用三科統編教材，就是貫徹落實教材建設國家事權的重大舉措。各地各部門要站在講政治的高度，充分認識推行使用國家統編教材是黨和國家對民族地區的關懷。」

在2020年，中共中央對內蒙古實施教材整改計劃曾引發風波。2020年8月26日，內蒙古教育廳發布《全區民族語言授課學校小學一年級和初中一年級使用國家統編語文教材實施方案》。

教改風波下，內蒙古當地第一間小學，宣傳欄中現習近平畫像：

+ 8 + 8 + 8

文件規定從2020年秋季開學起，內蒙古民族語言授課的小學一年級和初中一年級開始使用全國通用的語言教材。在今後兩年，小學一年級和初中一年級的政治課和初中一年級的歷史課也逐步開始改用漢語授課。

該方案一出，旋即引發內蒙古當地民眾的強烈反彈，被一些人認為是在「搞漢化」、「搞文化滅絕」、「違背民族區域自治制度」。當時出現不少蒙古族家長和學生舉行示威抗議，有的拒絕送小孩入學。

隨後內蒙古多地警方加強輿論管控，並對多名拒不執行相關政策的人員做出處分。內蒙自治區政府的秘書長和教育廳長事後陸續遭免職。

在內蒙古開始推行漢語教育後，2020年9月，中國遼寧省等東北地區的部分朝鮮族中小學，開始改用中國人民教育出版社編寫的「語文」課本，取代原本延邊教育出版社編寫的漢語課本。這在當時亦引發朝鮮族社群的憂慮，擔心朝鮮族教育因此崩潰。