華為小公主出道｜任正非道歉搶註「姚安娜」商標　承認是公權私用

撰文： 葉琪 最後更新日期： 2021-02-04 10:48

華為創辦人任正非的小女兒姚安娜（Annabel Yao）早前宣布正式出道，投身娛樂圈。 隨後有內地傳媒披露，華為在上月底急忙為姚安娜申請註冊大量與「姚安娜」、「YAO ANNA」有關等商標，涵蓋範圍極廣，有30類方便食品、14類珠寶鐘錶、38類通訊服務等。 時隔數天後，任正非在華為內部發出全員公告，就華為搶註商標一事道歉，承認是「公權私用」，又解釋此舉是防止這些商標被持續地惡意搶註。

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姚安娜微博截圖。

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公告甫起首就明確指出，姚安娜是藝名，其本名是姚思為，她是任正非的女兒。任正非之所以安排華為註冊大量「姚安娜」相關商標，是因為社會上有些公司或個人惡意搶註，「我們不得不為之。若自己不註冊，商標會被持續的惡意搶注，有許多不利的地方」。

公告並稱，根據法律規定，中國公民必須用公司名義或持有個體工商營業執照才可申請註冊商標，但姚安娜剛剛畢業，尚未注冊公司，故任正非委托華為的知識產權部代理註冊，以後會再將商標轉讓予姚安娜的工作室，費用由姚安娜支付。

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公告最後更特別指出，今次是任正非第一次公權私用，為此向全體華為員工道歉。

（綜合報道）