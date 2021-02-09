曾聲援清華教授許章潤　北京出版界耿瀟男夫婦涉非法經營受審

撰文： 李亭 最後更新日期： 2021-02-09 11:09

曾聲援清華大學法學院原教授許章潤等人的北京出版界人士耿瀟男，被正式起訴「非法經營罪」。據香港電台報道，北京市海淀區法院於2月9日審理該案。 近年多次撰文批評官方的許章潤去年遭清華革職，耿瀟男認為許章潤被「以言入罪」。

據香港電台1月30日報道，北京市海淀區公安局在1月份對該案完成偵查，移送海淀區檢察院審查起訴，律師在1月29日收到當局的起訴通知，牽涉同案的耿瀟男丈夫秦真同樣被起訴。

據悉，2020年9月9日，耿瀟男與其丈夫被北京海淀區警方以涉嫌「非法經營罪」刑事拘留，同年10月14日被檢察院正式「批准逮捕」。

警方認為，兩人作為法定代理人的一家文化傳播公司存在「印刷、銷售非法出版物的行為」，在庫房中發現「大量非法出版物，涉嫌犯罪」，因涉嫌「非法經營罪」而被依法刑事拘留。

但耿瀟男的多名好友強調，她的遭遇與早前公開為包括許章潤在內的多名中國公共知識分子和異見人士發聲有關。此前，耿瀟男曾聲援因批評時政而遭警方帶走的北京清華大學原教授許章潤。

在2020年10月，曾有包括許章潤在內的多名學者以及海外支持人士發起聯署，呼籲當局釋放耿瀟男夫婦，該案件受到國際關注。

資料顯示，耿瀟男，畢業於中央戲劇學院，是中國出版人、電影人，歷任中國天畫畫天影業的首席執行長（CEO）、瑞雅書業總編輯，現任傳奇天輝影視文化（北京）有限公司董事長。

據稱，她在早年曾幫助過中共前總書記趙紫陽的政治秘書鮑彤、中共黨校前教授杜光、以及新華社前高級記者、《炎黃春秋》雜誌社副社長楊繼繩等人。