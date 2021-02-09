鳳凰衛視傳人事地震　上海社科院及央視高層將空降　劉長樂退出

撰文： 李亭 姜庚宇 勞顯亮 最後更新日期： 2021-02-09 18:15

總部位在本港的鳳凰衛視傳出人事大地震，被指董事長、總經理紛紛換人。外界傳言指，此波人事調整與旗下鳳凰金融P2P借貸爆煲有關，該案受害者多達7萬人，涉案金額近百億元人民幣，致使北京出手整頓。 有鳳凰衛視新聞部員工向《香港01》記者證實，上海社科院書記徐威、央視副台長孫玉勝，將分別接任鳳凰董事局主席及總經理，並已於2月1日公司年會中露面，惟公司未在內部全面公布消息。 記者向鳳凰衛視公關部查詢，惟截至下午4時仍未回覆。

鳳凰衛視相關的鳳凰金融，去年在內地傳出有投資騙案，引發苦主到北京的鳳凰衛視總部及海口的鳳凰金融總部示威。

內地從昨日（8日）開始傳出消息指，北京日前已出手整頓，撤換鳳凰衛視高層。

上海市社科院黨委書記徐威出任鳳凰衛視董事長，央視副台長孫玉勝接任鳳凰衛視總經理。而創立鳳凰衛視的劉長樂，及其家族成員則全部退出鳳凰。

徐威是記者出身，長期在上海主管宣傳部門，曾任上海市政府新聞辦主任；孫玉勝也是記者出身，長期在中央電視台工作。

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新管理層已於本月到任

有鳳凰衛視新聞部員工對《香港01》證實人事變動的消息。2月1日鳳凰在北京及香港舉行視像年會，將接任鳳凰董事長的上海社科院書記徐威，以及將接任總經理的央視前副台長孫玉勝，分別在北京和香港參加會議，新的管理層已與公司高層開會，但目前未正式對全體員工公布。

此外，至少三名鳳凰衛視香港員工，包括新聞部、製作部門和新媒體平台人員，及一名北京鳳凰網（鳳凰衛視集團旗下）員工都向《香港01》表示，公司薪酬仍然正常發放；但對於人事變動的消息，他們都表示不知情。

由於鳳凰是港交所上市公司，改組董事會需要發上市公司通告，截至今日（9日）仍未公布。《香港01》記者翻查公司註冊處資料，發現鳳凰仍未有董事變動。

鳳凰衛視（02008）股價今日急升8%，報0.54港元。

網傳消息稱鳳凰員工已經3個月沒有出糧，但多名鳳凰員工否認。（網上圖片）

鳳凰金融被指涉P2P借貸 去年突然無法交易

外界傳言指，此波人事調整與旗下鳳凰金融「爆雷」（爆煲）有關，據微信公眾號「烏鴉難友家園」指出，近年在北京支持普惠金融和「互聯網+」下，很多人出於對鳳凰衛視的信任，將資金出借給鳳凰金融，由他們貸給需要資金的人，從中獲取不算高的利息。

有鳳凰金融的受害者對《香港01》記者稱，去年初開始突然無法取出資金，年邁的父母上百萬退休金血本無歸，「因為相信鳳凰衛視的品牌，鳳凰金融是劉長樂女婿賀鑫做老闆的，以為很可靠。」

2020年9月11日，鳳凰金融在沒有任何公吿和通知的情況下突然停止網貸產品。9月30日，鳳凰金融發表聲明回應外界「跑路」（走佬）猜測，稱停止網貸業務是因為「部分產品回款不及時」。同年11月5日，鳳凰金融再發公吿，稱將「最大程度保護出借用戶權益」，「正在制定多樣性的退出管道，幫助出借用戶開展退出工作」。

鳳凰金融數以萬計的出借人奔走維權：

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到2021年1月15日，鳳凰金融推出三個「出借人應急提前退出通道」。有苦主對《香港01》稱，一是大病特困應急提前退出通道，但專線電話打不通或無人接；二是應急資金退出通道，讓資金管理公司，對出借用戶未到期或逾期債權進行購買，但這種購買卻要出借人自己設定出價，有人填寫七折也未能成交；三是債權兑付商城，即引入債權商城，讓出借人用債權購買家電、糧油米麵、日用品等。

內地傳媒亦有報道鳳凰金融「爆雷」的新聞。數月來，出借人與平台負責人多次交涉，反覆在微博、黑貓投訴上投訴，甚至圍堵辦公大樓，遲遲未看到還款方案。據稱，截至2020年10月，鳳凰金融平台存量用戶為70400人，遍布中國各地，存量借貸餘額約98億元人民幣。

創辦人劉長樂曾任解放軍軍官 1996年開台

鳳凰衛視於1996年3月在香港啟播，創辦人及董事會主席為前解放軍軍官劉長樂。公司於2000年6月30日在香港創業板掛牌上市。

2014年8月，鳳凰金融在北京註冊成立，劉長樂女婿賀鑫擔任鳳凰金融董事長兼CEO，之後公司註冊地遷到海口。根據香港公司註冊處資料，劉長樂的女婿賀鑫，擔任鳳凰金融投資有限公司、Phoenix Intelligent Credit Group (HK) Limited的董事。