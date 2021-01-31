內地P2P網貸平台連環爆煲　明星代言人或需擔責面臨行政處罰

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-01-31 11:59

內地P2P網貸平台屢傳因資金鏈斷裂而連環爆煲，受害人數以百萬計，當中不乏有明星代言的網貸平台。北京朝陽區金融糾紛調解中心1月29日發布公告，明確要求P2P網貸機構廣告代言人要配合落實風險化解責任。若網貸機構「暴雷」，明星或要承擔連帶責任。 據了解，不少知名人士或明星曾為內地P2P網貸平台代言，包括趙雅芝、黃曉明、范冰冰、劉曉慶、郎朗、唐嫣、王寶強、張鐵林等。

公告認為，知名公眾藝人在接到部分網貸平台的代言邀請後，對於平台利用其影響力吸引投資人購買非法金融產品，沒有合理審查、作出不實宣傳帶來的負面影響，負有不可推卸的責任。

公告指出，自即日起，曾經或仍在涉P2P網貸廣告中，以自己的名義或者形像對相關產品、服務作推薦、證明的自然人、法人或者其他組織（即廣告代言人），需就相關問題進行說明，並配合開展網貸平台清退工作。如未在今年2月10日前取得聯繫，將依法追責。

廣東深仁律師事務所主任、律師王平聚指出，明星代言是一種商業行為，受到廣告法、消費者權益保護法等法律法規約束。他解釋，若明星代言的廣告是虛假廣告，其更應承擔連帶責任，消費者遭受的損失與代言廣告行為存在法律上的因果關係，即代言人明知是不合法不合格產品，仍宣傳其為合格產品，消費者因對明星的信賴而選用該產品，造成的損害與該代言人存在因果關係，代言人就應當承擔法律責任。

除了面臨民事責任，明星亦可能面臨行政處罰。當明星為其未使用過的商品或者未接受過的服務作推薦、證明；明知或者應知廣告虛假仍在廣告中對商品、服務作推薦、證明，市場監督管理部門可沒收違法所得，並處違法所得一倍以上、二倍以下的罰款。

自2015年修訂《廣告法》，要求明星代言須使用過相關商品、虛假宣傳要擔責後，明星代言P2P已非常少見，卻變為在各大平台熱播的網絡劇中插播廣告，當中以互聯網金融品牌最為常見。以香港曾播出的《那年花開月正圓》為例，當年在內地網上播放時有11個插播廣告，當中3個來自互聯網金融平台。不過，大多互聯網金融平台已出現兌換違約問題。

（劵商中國）