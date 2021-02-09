蔡英文稱大陸手握兩岸和平鑰匙　國台辦籲棄台獨立場回到九二共識

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-02-09 17:33

台灣總統蔡英文今日（2月9日）召開國安高層會議，針對台灣當前面對的內外局勢做出四點結論。對於兩岸關係，蔡英文重申，只要大陸有心化解對立，台灣會願意在符合對等、尊嚴的原則下，促成有意義的對話，呼籲中方要共同促成兩岸的和平穩定。 對此，國台辦發言人馬曉光回應稱，民進黨當局若有絲毫誠意，就應該立即放棄「台獨」立場，停止謀獨活動，回到「九二共識」的共同政治基礎上。

馬曉光表示，在民進黨當局上台前的2008年至2016年，兩岸雙方在反對「台獨」、堅持「九二共識」的共同政治基礎上，開創了兩岸關係和平發展的新局面，兩岸同胞共享和平穩定的環境與合作發展的成果。

當前，兩岸關係的嚴峻局面完全是民進黨當局一手造成，其拒不承認此前兩岸雙方達成的體現「一個中國」原則的「九二共識」，干擾阻撓兩岸交流合作，勾連外部勢力不斷謀獨挑釁，製造兩岸關係緊張對立，嚴重損害兩岸同胞切身利益。

馬曉光指出，民進黨當局企圖挾洋自重，散布「兩國論」，以歪曲事實、混淆視聽來矇騙、麻醉島內民眾，其本性再次暴露無遺。若有絲毫誠意，應該立即放棄「台獨」立場，回到「九二共識」。

據此前報道，對於兩岸關係，蔡英文重申台灣一貫的立場是「面對壓力不屈服，得到支持不冒進」，只要中國有心化解對立，台灣願意在符合對等、尊嚴的原則下，共同促成有意義的對話，並提到兩岸和平不是台灣單方面的事情，關鍵的鑰匙也在中國手上。

（綜合報道）