Clubhouse平台無審查將水土不服？　專家指內地官方關注敏感議題

撰文： ETtoday 最後更新日期： 2021-02-08 12:28

語音社交媒體Clubhouse爆紅用戶數不斷增加，當中也包括中國大陸，平台也湧現大量關於人權、國家認同和其他敏感議題的討論。不過大陸官媒發文指出，Clubhouse在中國注定水土不服。也有專家表示，中方必定正在密切關注該平台發展。

Clubhouse的討論區只有透過現有會員邀請才能加入，而在大陸各大熱門網購平台，截至7日相關邀請函出價，已達50元至400元人民幣。

路透指出，在Clubhouse數個中文「俱樂部」裡，有數以千計用戶收聽內容廣泛的語音討論，從新疆拘留營、台灣獨立到香港地區國安法。

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目前，中方尚未表示要封鎖Clubhouse。美國智庫「新美國」數字經濟研究院、史丹福大學網路政策中心「數字中國」項目主編魏光明（Graham Webster）表示，Clubhouse的特色在聊天的「隨意感」，對境內外關注中國議題的人具吸引力，再加上App不會因留下文字紀錄而遭到審查，可減少用戶討論壓力。

對於中方未來會否審查Clubhouse，魏光明認為，只要人們討論的場所轉移，政府定必密切關注事態發展，以了解平台會否涉及顛覆政權行徑，一旦出現危險的特定事件，相信平台將會被關閉。

大陸官媒《新京報》3日引述網路產業分析員說法，指Clubhouse在美國的用戶增加，是因該國正處於新冠疫情嚴重之際，然而中國已有微博、微信等其他通信軟體，與Clubhouse功能重疊，相信難以爭取同一社群使用。

另外分析員表示，由於Clubhouse依賴名人參與，並非技術或高質素內容，所以在中國大陸沒有市場可言。

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