蔡英文：和平鑰匙在中國　武嚇台灣無助兩岸關係

撰文： 林仕祥 最後更新日期： 2021-02-09 15:29

台灣總統蔡英文在周二（9日）召開國安高層會議，針對台灣當前面對的內外局勢做出四點結論，分別關係到美台、兩岸、新冠肺炎疫苗進度，以及對新一波立百病毒的超前部屬。 其中在台美關係方面，蔡英文強調雙方關係依然穩定，未因美國政權更替受到影響。 對於兩岸關係，蔡英文就重申，只要大陸當局有心化解對立，台灣會願意在符合對等、尊嚴的原則下，促成有意義的對話，呼籲大陸要共同促成兩岸的和平穩定。

兩岸關係上，蔡英文重申只要大陸有心化解對立，台灣願在對等、尊嚴原則下，促成有意義對話。（吳逸驊攝）

蔡英文在總統府內召開「敞廳談話」，她指出，2月10日開始是台灣農曆新年連假，但國家安全沒有假期，因此特別選在過年前夕召開國安高層會議，針對各項正在發展中的國際及區域情勢，互相交換意見與討論。

在四點結論中，蔡英文第一點提到的是美台關係。她說，美台關係依然穩定，沒有因為美國政權替受到影響，美國拜登（Joe Biden）政府就任以來，雙方關係穩健發展，不論是台灣駐美代表蕭美琴應邀參加拜登就職典禮，美國國防部長奧斯丁（Lloyd Austin）在美國國會聽證會上，承諾確保台灣防衛能力，以及美國國務卿布林肯（Antony Blinken）的發言，都顯示美台雙方的交流合作，不因政黨輪替而有所變化。

蔡英文表示，也注意到這段時間，美軍機艦多次執行自由航行任務，「展現美國對印太地區安全現狀遭到挑戰的明確態度」。她要求國安團隊持續與美國新政府、國會、朝野政黨、民間團體保持密切聯繫，維持最好的溝通狀態。在變動的情勢中掌握先機，即時且有效的反應之外，持續深化在各方面與美國的合作，尤其是經貿戰略上的對話。

蔡英文接着提到兩岸關係，她說台海的和平穩定已經從兩岸關係的範疇中，提升到印太區域甚至是全球的焦點，台灣和相關國家保持密切聯繫，呼籲民眾可以放心。她強調，過去一年來，對岸的軍機軍艦在台灣周邊海空域頻繁活動，甚至侵擾台灣的防空識別區，這些動作均不利印太地區和平穩定的現狀，面對變動中的區域情勢，台灣會持續提升自我的防衛力量，來因應各項各種新型態軍事挑戰；同時，台灣也會透過對外溝通跟交流合作，和各國共同為維護印太地區和平繁榮的現狀，做出最大努力。

蔡英文重申，面對兩岸關係，台灣一貫的立場是「面對壓力不屈服，得到支持不冒進」，疫情受到有效控制時，她期待兩岸人民會恢復正常有序的交流，她也說「只要北京當局有心化解對立，我們願意在符合對等、尊嚴的原則下，共同促成有意義的對話。」

但蔡英文同時提醒，兩岸和平不是台灣單方面的事情，關鍵的鑰匙也在大陸手上。歷史經驗已經證明，對台灣文攻武嚇，對兩岸關係並沒有甚麼幫助，在歡慶華人世界共同的傳統佳節的時候，蔡英文在談話中同樣強調，祝福對岸人民新春安康，希望共同促成兩岸的和平穩定。

蔡英文稱，大陸軍機軍艦在台灣周邊海空域頻繁活動，甚至侵擾台灣的防空識別區。（台灣國防部官網）

談及疫情時，蔡英文稱全球疫情依然嚴重，但台灣在疫苗取得上確實有進展，民眾無須太過憂心。她表示，台灣疫情指揮中心已2月8日宣布，初步取得二十幾萬劑的疫苗，這幾天台灣政府各單位也密集開會，針對後續的疫苗取得，台灣將採取多源頭，外購與國內研發雙軌並行的方式，確保得到足夠的疫苗，「雖然在這個階段無法跟大家報吿細節，但疫苗的數量跟施打的順序，我們都已經再規劃當中，請大家不用擔心。」

另針對新一波的立百病毒風險，蔡英文已要求台灣衛福部及農委會，掌握新興疫情的可能發展超前部署，她認為過去一年多來的抗疫經驗，可以幫助台灣妥善因應危機、克服挑戰，這次疫情對大家日常生活和經濟帶來前所未有的改變，從立百病毒的例子看，「未來我們也可能面對新型病毒不斷出現的挑戰。」蔡英文也宣布，已請台灣副總統賴清德及前副總統陳建仁共同主持一項計劃，針對未來病毒及疫病發展的情勢，做出整體的了解與評估，並在相關單位的協助下，提供行政部門做先期部署的指引。

（綜合報道）