黎智英涉違國安法被撤保釋　央視：香港法治的勝利

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-02-09 20:11

今日（9日），壹傳媒創辦人黎智英被終審法院撤銷擔保，需返回赤柱監獄繼續羈留。 對此，央視發表評論文章表示，終審法院這一裁決，維護了國家安定，主持了正義，捍衛了《港區國安法》的權威，彰顯了法治精神。這是香港之幸，更是法治之幸。這不僅僅是律政司的勝利，更是香港法治的勝利。對於期待昭顯正義、渴望香港安寧、社會由亂轉治的大多數港人而言，這是一聲悅耳的新春祝福。

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文章表示，黎智英乃亂港反中集團之首，既是反對陣營「大金主」，也是「翻手為雲覆手為雨」的傳媒大亨。他聲稱「為美國而戰」，也得到「美國主子」撐腰，美國前副總統彭斯（Mike Pence）、前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）不僅在「修例風波」中接見他，還在他被捕後公然干預香港司法獨立，要求法院放走他。正因為外部勢力的介入，黎智英更肆無忌憚，即使去年8月因涉嫌違反國安法而被捕，他依舊公開請求美國制裁香港。

文章說，去年12月初，他的保釋申請被拒後，負責審案的國安法官竟然遭到人身威脅。因此，作為違反國安法勾結外力第一案，「黎智英案」的裁決已經成為國安法能否全面準確落實的風向標，更是香港能否實現從亂到治、正能壓邪的重要標誌，受到海內外的廣泛關注。終審法院不畏外部勢力的政治壓力、制裁壓力，不畏極端勢力的人身攻擊，在今天的裁決中準確理解立法原意，澄清法律爭議，釐清錯誤認識，充分體現出國家安全重於一切的法律原則。這就是對正義的擔當，對香港法治的擔當，對國家安全的擔當。

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文章指，「修例風波」爆發以來，一連串案件的裁決包括判詞，暴露出香港司法機構內部越來越多的積弊，特別是屢屢上演捉放曹的鬧劇，諸多反對派被告棄保潛逃，尤令正義之士倍感憤怒。去年12月23日，法官李運騰作出准其保釋的裁決，全港為之嘩然、愕然，甚至令人對香港能否撥亂反正都產生了一些疑慮，加快推進司法改革的呼聲因而在香港社會越來越高漲、響亮。今天的裁決展現出香港司法機構仍具有一定的自我糾偏能力，展現出司法界的清醒和覺悟，也讓人對於司法改革的推進充滿更多期待。

文章強調，「黎智英保釋上訴案」的法律攻防圍繞香港國安法第42條第2款即保釋條款而展開，涉及國安法實施的實際運用，終審法院今天的裁決將為香港特區各級法院提供判案指引。必須看到，今天的裁決只是「黎智英案」的其中一小步，真正複雜而激烈的大較量還在後面。英國、美國還會變本加厲，通過各種路徑、平台干預香港司法。特區政府和律政司必須全力以赴，打好這一仗。

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（央視新聞）