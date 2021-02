黎智英案旁聽排隊黨今日絕跡　４名歐盟外交人員到場旁聽

早前有傳媒發現,黎智英案中出現「排隊黨」,阻礙市民到場旁聽案件聆訊。今日(9日)有數名持相反意見人士,在示威區高叫口號「沒有黎智英、社會更加安寧。」

而公眾人士隊伍中,排隊黨未有再出現,而排第一的是經常在示威現場出現的「王婆婆」王鳳瑤。她表示,為支持黎智英,昨晚6時而到場排隊,希望對方能夠早日回家過新年。

天主教香港教區榮休主教陳日君樞機、社民連成員「長毛」梁國雄、曾建成等都有到場。他們帶同寫有「釋放政治犯」的標語到場,又批評法庭做法是「未審先囚,無得保釋」。

4名歐盟外交人員亦到場排隊輪候旁聽,他們未有發表任何意見。歐盟駐港澳辦事處其後發聲明指,歐盟留意香港的民運人士的審訊,亦密切關注相關的《港區國安法》案件,又認為容許旁聽是代表香港司法系統公開、透明的一面;歐盟在世界各地不同法院旁聽,指做法是對人權和法治的承諾。

聲明全文:

• The EU and its Member States are observing the trials of pro-democracy activists in Hong Kong.

• This signals our close interest in the cases that have been brought against activists under the National Security Law and other legislation.

• Openness and transparency are vital facets of the Hong Kong judicial system, which permits the presence of interested observers.

• The EU observes many trials around the world as a signal of our commitment to human rights and the rule of law.