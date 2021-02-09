黎智英案旁聽排隊黨今日絕跡　４名歐盟外交人員到場旁聽

撰文： 麥凱茵 最後更新日期： 2021-02-09 11:48

壹傳媒集團創辦人黎智英，早前涉違反《港區國安法》及詐騙案獲准高院保釋，但律政司不服提出上訴，終審法院今日（9日）裁定撤銷黎保釋需繼續還柙。今早有大批市民到場排隊旁聽，隊伍中包括歐盟外交人員、天主教香港教區榮休主教陳日君樞機及社民連成員曾建成等。 歐盟駐香港及澳門辦事處發聲明指，會留意涉及香港民運人士的審訊，亦會密切關注涉《港區國安法》案件，又認為容許旁聽是代表香港司法系統公開、透明的一面。

+ 2 + 2 + 2

早前有傳媒發現，黎智英案中出現「排隊黨」，阻礙市民到場旁聽案件聆訊。今日（9日）有數名持相反意見人士，在示威區高叫口號「沒有黎智英、社會更加安寧。」

而公眾人士隊伍中，排隊黨未有再出現，而排第一的是經常在示威現場出現的「王婆婆」王鳳瑤。她表示，為支持黎智英，昨晚6時而到場排隊，希望對方能夠早日回家過新年。

天主教香港教區榮休主教陳日君樞機、社民連成員「長毛」梁國雄、曾建成等都有到場。他們帶同寫有「釋放政治犯」的標語到場，又批評法庭做法是「未審先囚，無得保釋」。

▼律政司要求撤回黎智英保釋的經過，或法官的主要疑問▼

+ 7 + 7 + 7

4名歐盟外交人員亦到場排隊輪候旁聽，他們未有發表任何意見。歐盟駐港澳辦事處其後發聲明指，歐盟留意香港的民運人士的審訊，亦密切關注相關的《港區國安法》案件，又認為容許旁聽是代表香港司法系統公開、透明的一面；歐盟在世界各地不同法院旁聽，指做法是對人權和法治的承諾。