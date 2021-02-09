曾聲援清華教授許章潤　內地藝術家耿瀟男就非法經營罪遭判監3年

撰文： 朱加樟 最後更新日期： 2021-02-09 21:40

內地自由派人士、藝術家耿瀟男與丈夫秦真被控「非法經營罪」，案件9日（周二）在北京市海淀區法院宣判。耿瀟男被處3年有期徒刑；秦真則被判刑2年6個月，緩刑3年。

中央社報道指，庭審網絡直播片段顯示，耿瀟男在自我陳述時強調，她並非「自我辯護」，對於控方指控的所有罪行，她都認罪也認可所有證據，並向社會認錯、道歉。耿瀟男並表示，自己是公司實際控制人、獨立決策人，包括秦真在內的同事，都在她指令下完成職務，希望法院處罰焦點聚焦在她身上，並對其他人從輕量刑。

耿瀟男也懇請審判長念在她初犯、沒有主觀犯罪意圖、案件暫時沒有具體受害人，且需要贍養和照顧年屆80歲的父親，可以從輕處罰。

據早前報道，2020年9月9日，耿瀟男與其丈夫被北京海淀區警方以涉嫌「非法經營罪」刑事拘留，同年10月14日被檢察院正式批准逮捕。警方認為，兩人作為法定代理人的一家文化傳播公司存在「印刷、銷售非法出版物的行為」，在庫房中發現「大量非法出版物，涉嫌犯罪」。

耿瀟男（左）和許章潤合照。（Twitter@lunanweiyi）

但耿瀟男的多名好友強調，她的遭遇與其早前公開為包括許章潤在內的多名內地公共知識分子和異見人士發聲有關。此前，耿瀟男曾聲援因批評時政而遭警方帶走的北京清華大學原教授許章潤。

在2020年10月，曾有包括許章潤在內的多名學者以及海外支持人士發起聯署，呼籲當局釋放耿瀟男夫婦，該案件受到國際關注。

（綜合報道）