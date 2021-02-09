受全球氣候變化影響　兩部門指中國發生冰川災害趨勢或加劇

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-02-09 22:03

今日（9日），國家防辦以及應急管理部，組織相關部門和地區召開冰川災害防範應對會商會。會議指出，受全球氣候變化影響，中國冰川消融有所加快，西北部分地區近年來呈現出變暖變濕的趨勢，發生冰川災害的趨勢可能進一步加劇，對下游人民群眾生命財產安全、基礎設施安全和能源安全構成嚴重威脅。

內地兩部門表示，中國發生冰川災害的趨勢可能進一步加劇。（應急管理部）

會議要求，各地要進一步組織開展冰川災害風險隱患排查，暖濕化較明顯的西北相關省份要繼續按照國家防辦暖濕化風險排查與處置工作的部署要求，進一步做好風險隱患排查整改工作。加強氣候變化、冰川消融對防汛救災可能帶來的影響監測分析和研究，全面分析研判相關地區和自然資源、水利、能源等行業面臨的重大風險點，組織對地災隱患點、水庫水電站、山洪危險區、歷史堰塞湖等風險隱患點進行全面排查；加強對水電站、水庫等設施建設安全審查把​​關，堅決防止連鎖性垮壩失事事件，嚴防造成災難性後果。

此外，要嚴格落實人員轉移避險責任，對風險範圍區內的人員嚴格採取轉移措施，堅決果斷轉移受威脅群眾，應轉盡轉、不落一人，同時加強管控，防止人員進入或返回風險範圍區，全力避免人員傷亡。

會議強調，要全力做好各項應對工作。健全監測預警體系，相關地區和有關部門要提前防範、提前謀劃、提前部署，加強分析，明確重點監測對象，組織利用衛星、遙感等現代科技手段開展大範圍、全覆蓋冰川活動監測，提升監測預警能力，確保監測到異常情況，能夠第一時間發出預警信號、第一時間轉移受威脅人員。

此外，要針對排查出的主要風險隱患，有針對性的制定應急預案，明確監測預警、轉移避險、搶險救援、救災救助及各項保障措施。強化信息共享和會商研判，精準預判冰川洪水可能導致的潰壩風險，充分考慮各類風險因素疊加，迅速響應、及時處置、全力避險。

（應急管理部）