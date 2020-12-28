曾登聯合國氣候大會發言　內地30歲探險家「冰川哥」墮冰瀑亡

來自四川廣安的30歲男子王相軍是專門拍攝冰川的攝影師，有「冰川哥」之稱，曾在去年12月於西班牙馬德里舉行的第25屆聯合國氣候變化大會上，登上講台向全球氣候專家分享他多年來拍攝記錄冰川的影像資料，希望更多人關注氣候變化。 王相軍同行夥伴證實，上周日 （20日），王相軍掉進位於西藏的依嘎冰川瀑布離世，相關消息引起網民廣泛關注。

王相軍拍攝大量影片及照片，記錄冰川消融前的景象（點圖放大）

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綜合內媒報道指，王相軍是在當天攀登冰川途中，失手掉入冰川暗河之中。報道指，從2012年踏上第一座冰川開始，王相軍沒有一年停下過腳步。7年來，王相軍走遍了雲南、廣西、西藏，在喜馬拉雅山附近的冰川探險。王相軍自述稱，他曾登上過70多座冰川，親眼見過和拍攝過的冰川更是達300多座。

王相軍從2017年開始把自己拍的影片及照片等發到短視頻平台快手上，慢慢地積累了一批粉絲，通過做主播、出售拍攝的照片等，以支撐他繼續拍攝冰川，相關帳號目前擁有147萬粉絲。報道指，在不少網友的印象中，王相軍總頂著一頭亂如雞窩的頭髮，出現在各種冰川上，翻動著已乾裂起皮的嘴唇，對著鏡頭給「老鐵們」（粉絲）介紹自己所處冰川的位置和現狀。

王相軍（右二）去年12月於西班牙馬德里舉行的第25屆聯合國氣候變化大會上，登上講台向全球氣候專家分享他多年來拍攝記錄冰川的影像資料。（網絡圖片）

去年12月，王相軍獲邀去了西班牙馬德里參加第25屆聯合國氣候變化大會。在大會上，王相軍向外界展示了自己多年來拍攝記錄的景觀，同時也分享了他發現冰川逐漸消融的窘境：「有一次我在微信地圖上發現一條特別漂亮特別壯觀的冰川，決定拍攝這個漂亮的冰川，但當我到了現場後，發現這個冰川絕大部分已經消失融化成了一條長長的河，從那個時候開始，我就認識到了有很多冰川正在迅速消失，我就感到非常的痛心。」

不少網友得知王相軍離世的消息後表示不相信，希望這只是一個劇本。有網友留言說：「你留在讓你忘情歡呼的地方，願你在另外一個世界好好活著」。網友們也紛紛表示痛惜，「他帶給了我們太多絕美的冰川山河視頻，這是平時看不到的，可能一生都看不到」。

（綜合報道）