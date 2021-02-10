新入職佛山女暴斃驗出麻醉藥中毒　帶開房男上司有重大嫌疑被刑拘

撰文： 葉琪 最後更新日期： 2021-02-10 12:07

廣東佛山23歲女子陳某梅新入職公司不久，上月底凌晨被上級主管帶到公寓酒店開房，結果數小時後離奇死亡。 佛山警方在周二（9日）發出通報，指涉事39歲男子彭某有重大作案嫌疑，已被刑事拘留。 家屬從警方處獲得的屍檢報告則顯示，陳某梅是因「七氟烷」中毒致急性呼吸、循環功能障礙而死亡。據介紹，七氟烷是一種麻醉藥，主要用於手術時全身麻醉。

陳某梅與上司主管開房後死亡，死因是麻醉藥中毒。（影片截圖）

陳某梅的舅舅莫先生表示，陳某梅在去年6月拿到大專的畢業證書，同年12月27日入職梅州市一間建築工程公司，工作地點在佛山高明區。莫先生表示，事發在1月23日晚上，陳某梅和上級主管彭某等數人一起宵夜，之後就到KTV唱歌、喝酒。翌日凌晨2時左右，彭某先去一間公寓酒店開房，約10分鐘後再帶陳某梅進入。及至凌晨5時許，彭某外出買早餐後並返回，讓服務員開房門，就發現陳某梅已經出事。

莫先生並稱，根據公寓酒店附近的監控片段，當時彭某有攙扶陳某梅進入，可以看出陳某梅已經喝多了。莫先生提到，他事後曾經見過彭某，彭某承認其已婚，當晚有與陳某梅發生性關系。

警方通報則稱，當時接獲報案稱一名女子酒後昏迷不醒，需要救護車救助，惟經到場處置的醫生確認，女子已經死亡。經查，女子陳某梅與報警男子彭某同為一間建築工程公司資料室員工。彭某與陳某梅一起宵夜，隨後兩人前往卡拉OK唱歌喝酒及入住公寓酒店同一房間。

通報稱，通過現場勘查、走訪調查，再結合第三方機構法醫鑑定意見，警方發現彭某有重大作案嫌疑，已將其刑事拘留。目前，案件仍在進一步調查中。

（綜合報道）