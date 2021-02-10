涉受賄及權錢交易　上海原公安局長龔道安遭雙開

撰文： 蘇米 最後更新日期： 2021-02-10 20:40

中共反腐持續，中央紀委國家監委日前對上海市公安局原局長龔道安給予雙開（開除黨籍和公職）處分。

中央紀委國家監委對上海市公安局原局長龔道安給予雙開（開除黨籍和公職）處分。

中央紀委國家監委網站2月10日發布消息稱，龔道安喪失政治原則，毫無「四個意識」，背離「兩個維護」，參與在黨內搞團團夥夥，造成嚴重政治危害和惡劣政治影響；無視中央八項規定精神，長期接受可能影響公正執行公務的宴請，違規使用公車。

他還被指，在組織談話時不如實說明問題，在幹部選拔任用工作中違規為他人謀利；違規從事營利活動，利用職務便利為親屬經營活動謀利，違規將有關費用交由下屬單位或私營企業報銷、支付；大搞權錢交易，利用職務上的便利在企業經營、工程承攬等方面為他人謀取利益，並非法收受鉅額財物。

今年57歲的龔道安在中國公安系統工作多年，曾任湖北省咸寧市委常委、政法委書記、市公安局黨委書記、局長，公安部十二局副局長、局長等職。

2017年6月，龔道安出任上海市政府黨組成員，市公安局黨委書記、局長、督察長，上海公安學院院長。2018年1月升任上海市副市長，兼任上海市公安局長。

2020年8月18日，龔道安因「涉嫌嚴重違紀違法」被調查。他是中共十九大以來，上海落馬的首個副部級「老虎」。在此之前，另有公安部原副部長孫力軍和重慶市公安局原局長鄧恢林兩名警界高官落馬。