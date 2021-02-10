捲審計違規疑雲涉2港股1美股　德勤遭財政部約談

撰文： 朱加樟 最後更新日期： 2021-02-10 19:21

「四大會計師行」之一的德勤會計事務所近日爆出違規疑雲，一名聲稱是德勤華永會計師事務所（特殊普通合夥）北京分所審計組的員工向全公司發出內部電郵，公布一份長達55頁的文檔，直指德勤內部在多個審計項目存在不合規、違背審計職業道德的行為。 財政部10日表示，高度重視德勤華永會計師事務所員工舉報問題，第一時間約談了該所主要負責人，了解相關情況，並要求該所進行認真自查。

財政部表示，高度重視德勤華永會計師事務所員工舉報問題，第一時間約談了該所主要負責人，了解相關情況，並要求該所進行認真自查。（資料圖片）

財政部又指，將同相關監管部門加強配合，就相關舉報事項進行嚴格核查，對經核實存在違法違規行為的，堅持「零容忍」，依法依規嚴肅處理。同時，深入持續開展審計質量提升專項工作，2021年將對註冊會計師行業突出問題進行集中整治，從嚴執法、從嚴監管，切實提高註冊會計師行業執業質量，維護投資者和社會公眾利益。

據早前內媒報道，一名聲稱是德勤華永會計師事務所（特殊普通合夥）北京分所審計組的員工，向全公司發內部電郵，公布一份長達55頁的文檔，直指德勤內部在多個審計項目存在不合規、違背審計職業道德的行為，披露的文檔涉及3間上市公司，包括AH股公司中國外運、港股博奇環保，及在美國紐交所上市的紅黃藍。

該名舉報人稱，已將相關舉報資料提交予中國證監會、美國證券交易委員會、香港證監會等監管機構。德勤回覆傳媒查詢時確認，有收到內部舉報電郵，並已對此開展全面調查，但強調未發現任何證據影響德勤審計工作的充分性，相關審計工作仍然支援德勤的審計意見。