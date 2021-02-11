牛年新年｜外交部發拜年短片　發言人「拱手抱拳」禮儀有乜深意？

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-02-11 20:07

值此農曆年三十之際，外交部發言人辦公室於今日（11日）發布短片，三位外交部發言人「合體同框」為大家拜年。 在短片的最後，華春瑩笑舉福字，汪文斌、趙立堅二人拱手抱拳。其實，「拱手抱拳」的禮儀就大有含義，本文將為大家講解。

華春瑩舉起福字，汪文斌、趙立堅二人右手在內，左手在外行「拱手禮」。（外交部）

短片中，華春瑩說道，「大家過年好，感謝各位長期以來，關心和支持中國外交」。汪文斌說，「祝福偉大的祖國，國泰民安，繁榮富強」。趙立堅說，「祝各位朋友春節快樂，牛氣沖天，牛年大吉」。最後，華春瑩舉起福字，汪文斌、趙立堅二人右手在內，左手在外行「拱手禮」。

眾所周知，拜年手勢又稱「拱手禮」，《爾雅.釋詁》曾記載到，「兩手合持為拱」。事實上，看似簡單的「拱手禮」，卻暗藏玄機。

《說文解字注·手部》中曾記載「謂沓其手，右手在內，左手在外。男之吉拜尚左，女之吉拜尚右。兇拜反是」。可見，行「拱手禮」時關於男女有別以及事件的吉兇的寓意，流傳已久。

若遇吉事時行「拱手禮」（如拜年、婚禮、生子等），標準的男士手勢應該是，右手在內，左手在外，因為右手為攻擊手，用左手壓右手則象徵熱愛和平友誼。女子行「拱手禮」的手勢則與男士相反，但不抱拳，只壓手。由此可見，「拱手禮」的手勢和男左女右的傳統一脈相承。而遇兇事時行「拱手禮」（如葬禮、離婚、破財等），男士的手勢就應該為右手在外，左手在內。

電影《六福喜事》中，曾出現過錯誤的「拱手禮」。（網上圖片）

（綜合報道）