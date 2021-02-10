習近平出席春節團拜會：向各族人民、港澳台同胞和海外華僑拜年

撰文： 蘇子牧 最後更新日期： 2021-02-10 17:01

2月10日（周三），中共中央、國務院舉行2021年春節團拜會。國家主席習近平發表講話，向各族人民，向香港、澳門、台灣同胞和海外華僑拜年。

中共每年春節前夕舉行團拜會已成慣例，圖為習近平出席2020年春節團拜會。（新華社）

中共黨政領導人李克強、栗戰書、汪洋、王滬寧、趙樂際、韓正、王岐山等出席團拜會，李克強主持。

習近平強調，「全面建成小康社會，實現第一個百年奮鬥目標，在中國共產黨奮鬥史、新中國發展史、中華民族文明史上都具有里程碑意義。」

習近平指出，「一年來，中國在世界上率先控制住疫情蔓延，在全球主要經濟體中率先實現經濟正增長，全面建成小康社會，脱貧攻堅目標任務如期完成，重大科技創新成果捷報頻傳，共建『一帶一路』紮實推進，『十三五』規劃圓滿收官，構建人類命運共同體得到國際社會認同，各項事業取得重大成就。」

習近平又指，只要全黨全國各族人民緊密團結在黨中央的周圍，就沒有任何困難能夠難倒我們，就沒有任何力量能夠阻擋中華民族實現偉大復興的鏗鏘步伐。習近平指，新的一年，中國將努力實現「十四五」時期發展，迎接中國共產黨成立100周年。

中共中央、全國人大常委會、國務院、最高人民法院、最高人民檢察院、全國政協、中央軍委領導和「老同志」出席團拜會。

除了春節團拜會，中共領導人還在2月9日慰問了「老同志」。根據官方媒體披露，習近平此次慰問的「老同志」包括江澤民、胡錦濤、朱鎔基等一百多人。